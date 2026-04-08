Änderung betrifft jetzt alle Kunden: Hofer krempelt Kühlregal komplett um

Hofer räumt das Kühlregal um – und stellt dabei gleich mehrere bekannte Produktnamen auf den Kopf.

Der Diskonter Hofer nimmt eine spürbare Veränderung in seinem Kühlregal vor. Das Unternehmen fasst sein konventionelles Frischfleischangebot künftig unter einer einheitlichen Eigenmarke zusammen. Produkte, die bislang unter Bezeichnungen wie „Genuss 100 % aus Österreich“, „Beef Royal“ oder „Asia Green Garden“ geführt wurden, werden ab sofort unter dem Namen „Sonnhof“ vereint.

Die neue Marke stehe laut Unternehmen für Qualität, Regionalität und Verlässlichkeit. Faire Partnerschaften sowie ein respektvoller Umgang mit Mensch, Tier und Natur würden die Marke prägen.

Neues Putenfleisch

Ab April wird dauerhaft konventionelles Putenfleisch aus österreichischer Herkunft angeboten. Das Unternehmen verweist darauf, dass in Österreich strengere Haltungsstandards gelten als in vielen anderen Ländern: Die Tiere hätten mehr Platz im Stall, der Einsatz von Antibiotika sei stark reguliert und im internationalen Vergleich auf einem niedrigen Niveau.

Auch entlang der Lieferkette setzt der Händler auf kurze Wege. Schlachtung und Verarbeitung finden in der Regel in unmittelbarer Nähe statt – ein Ansatz, der sowohl das Wohlbefinden der Tiere als auch die Umweltbelastung positiv beeinflussen soll.

Bestehende Linien

Bestehende Produktlinien bleiben davon unberührt. Die Tierwohl-Eigenmarke „FairHOF“ sowie die Bio-Linie „Zurück zum Ursprung“ werden weiterhin parallel geführt.

Hofer betreibt in Österreich rund 540 Standorte und beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Eigenmarken bilden den Schwerpunkt des Sortiments.