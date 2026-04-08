10.000 Fotos vom Mond – 40 Minuten totale Funkstille (VIDEO)

10.000 Fotos, 40 Minuten Funkstille, eine Sonnenfinsternis aus dem All – die Artemis-II-Crew hat Momente festgehalten, die es so nie zuvor gab.

Die Astronauten der Artemis-II-Mission haben während ihres historischen Vorbeiflugs an der Mondrückseite beeindruckende Aufnahmen zur Erde übermittelt – darunter Bilder der Milchstraße und seltene Ansichten, die so bislang kein Mensch festgehalten hatte. Die Besatzung besteht aus den US-Amerikanern Reid Wiseman, Christina Koch und Victor Glover sowie dem Kanadier Jeremy Hansen. Die NASA bestätigte, dass die Fotografien am 6. und 7. April 2026 entstanden, als die Orion-Raumkapsel die der Erde abgewandte Seite des Mondes passierte. Die Mission startete am 3. April 2026 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida.

Während des rund siebenstündigen Vorbeiflugs schoss die vierköpfige Besatzung etwa 10.000 Fotografien. Rund 21 Prozent der Mondrückseite lagen dabei im Sonnenlicht – genug, um die karge Oberfläche aus einer Perspektive einzufangen, die zuvor keiner Kamera zugänglich war. Am darauffolgenden Tag richteten die Astronauten ihre Linsen auf die Milchstraße – ein Anblick, der selbst erfahrene Raumfahrer in seinen Bann zieht.

Stille hinter dem Mond

Für etwa 40 Minuten war die Verbindung zur Erde vollständig unterbrochen, während die Orion hinter dem Mond verschwand. In dieser stillen Phase erlebte die Besatzung ein Phänomen, das zuletzt die Apollo-Astronauten 1968 gesehen hatten: den sogenannten „Erduntergang“ – den Moment, in dem unser Planet langsam hinter dem Mondhorizont versinkt.

Noch eindrucksvoller war eine Sonnenfinsternis, die aus ihrer Position im All fast eine volle Stunde andauerte – ein Vielfaches dessen, was auf der Erdoberfläche möglich ist. Dabei wurde die Sonnenkorona sichtbar, deren zarte Strukturen die Astronauten mit „feinem Kinderhaar“ verglichen. Gleichzeitig waren am Firmament Mars, Venus und Saturn zu erkennen.

Stimmen der Besatzung

Nach dem erfolgreichen Manöver wandte sich Kommandant Reid Wiseman mit sichtlicher Dankbarkeit an das Bodenpersonal: „Wir waren gut vorbereitet und schätzen euch alle. Das ist es, was wir am besten können – wenn wir zusammenkommen und als Team agieren. Ihr habt das alle perfekt gemacht. Danke, dass ihr uns diese Gelegenheit gegeben habt.“

Wissenschaftlerin Dr. Kelsey Young unterstrich die Tragweite des Erlebten: „Ich kann nicht genug betonen, wie viele wissenschaftliche Erkenntnisse wir bereits gewonnen haben – und wie viel Inspiration ihr unserem Team, der Gemeinschaft der Mondforschung und der ganzen Welt geschenkt habt. Heute habt ihr uns den Mond wirklich ein Stück nähergebracht.“