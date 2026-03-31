Artemis II hebt ab: Erster bemannter Mondflug seit Apollo-17-Mission (1972) startet

Vier Astronauten, ein Mond, eine Mission – und ein Startfenster, das sich nur einmal öffnet.

Der Countdown läuft: Mit der Artemis-II-Mission bricht die NASA zu einem der ambitioniertesten Raumfahrtvorhaben seit Jahrzehnten auf. Zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert werden wieder Menschen auf dem Weg zum Mond sein. Die gewaltige SLS-Rakete wartet bereits auf der Startrampe in Cape Canaveral, Florida, auf ihren Einsatz. Das Startfenster öffnet sich in der Nacht auf Donnerstag um 0.24 Uhr mitteleuropäischer Zeit – der planmäßige Abhebezeitpunkt ist der 1. April, Ortszeit Florida.

Vier Astronauten an Bord

Vier Astronauten nehmen in der Orion-Kapsel Platz: Christina Koch (47), Victor Glover (49), Reid Wiseman (50) und Jeremy Hansen (50). Ihre Reise führt sie auf einer rund zehntägigen Flugbahn um den Mond – weiter hinaus ins All, als ein Mensch je zuvor gelangt ist. Nach Angaben von bild.de verfolgt die NASA mit diesem Vorhaben ein klares historisches Ziel: Es handelt sich um den ersten bemannten Mondflug seit der Apollo-17-Mission im Jahr 1972.

Die Mission verfolgt zwei zentrale Ziele: Zum einen werden die Lebenserhaltungssysteme des Orion-Raumschiffs erstmals mit einer Besatzung an Bord unter realen Bedingungen getestet. Zum anderen führen die Astronauten während der Mondumrundung geologische Beobachtungen der Mondferseite durch, um die Planung für Artemis III – die geplante bemannte Mondlandung – zu unterstützen.

Live-Verfolgung möglich

Die NASA ermöglicht es der Weltöffentlichkeit, das Geschehen in Echtzeit zu verfolgen. Über die Plattform „Artemis Real-Time Orbit Website“ (AROW), erreichbar unter nasa.gov/trackartemis, lässt sich die Position des Orion-Raumschiffs laufend abrufen. Neben der aktuellen Flugbahn werden dort auch Daten wie der jeweilige Abstand zur Erde und zum Mond angezeigt. Zusätzlich hält die NASA-App eine Augmented-Reality-Funktion bereit, mit der Nutzerinnen und Nutzer die genaue Himmelsrichtung ermitteln können, in der sich die Raumkapsel gerade befindet.

Diese Funktion wird rund drei Stunden nach dem Start freigeschaltet.