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Systemfehler

Zeitumstellung vergessen: Bahnreisende freuen sich über Geldgeschenk

Zeitumstellung vergessen: Bahnreisende freuen sich über Geldgeschenk
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Systemfehler bescherte ungarischen Bahnreisenden eine unerwartete Rückzahlung – und das Geld dürfen sie behalten.

Wer am Sonntagmorgen mit einem Ticket der ungarischen Staatsbahn MÁV unterwegs war, erlebte eine ungewöhnliche Überraschung: Trotz pünktlicher Züge erhielt eine Reihe von Fahrgästen die Hälfte ihres Fahrpreises zurückerstattet. Ursache war ein Systemfehler, der die Umstellung auf die Sommerzeit nicht verarbeitete – mit der Folge, dass sämtliche Zugverbindungen im System als eine Stunde verspätet ausgewiesen wurden.

Die Erstattung erfolgte daraufhin automatisch an alle registrierten Kundinnen und Kunden. Vize-Verkehrsminister Nandor Csepreghy stellte in einer offiziellen Mitteilung der MÁV klar, dass die ausgezahlten Beträge nicht zurückgefordert werden – die Fahrgäste dürfen das Geld behalten.

Teurer IT-Fehler

Die Verantwortung für den Fehler liegt laut MÁV beim IT-Dienstleister, der die betroffene Anwendung entwickelt hat. Die Entwicklung des Systems hatte 4,66 Millionen Euro gekostet.

Für die ungarische Staatsbahn kommt dieser Vorfall zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Bereits seit Wochen steht das Unternehmen unter Druck, nachdem die für den 15. März geplante Inbetriebnahme der neuen Bahnverbindung zwischen Budapest und Belgrad nicht wie vorgesehen stattfinden konnte.

Technische Probleme bei den Sicherungssystemen auf ungarischer Seite haben den Start der lang erwarteten Strecke auf unbestimmte Zeit verschoben.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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