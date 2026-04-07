Mondmission: Astronauten brechen 54 Jahre alten Weltrekord

Vier Astronauten, ein Rekord und ein Blick auf den Mond, den vor ihnen kein Mensch je hatte – „Artemis II“ schreibt Geschichte.

Die Crew der „Artemis-II“-Mission hat in der Nacht auf Dienstag ihren Vorbeiflug am Mond abgeschlossen. Die NASA bestätigte, dass die „Orion“-Kapsel den Rückweg zur Erde angetreten hat. Die vier Besatzungsmitglieder – die US-Amerikanerin Christina Koch, ihre Landsleute Victor Glover und Reid Wiseman sowie der Kanadier Jeremy Hansen – hatten während des Flugs eine Entfernung zur Erde erreicht, die bislang kein Mensch zuvor zurückgelegt hatte.



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Gestartet war die Crew in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida, an Bord der „Orion“-Kapsel, die vom Raketensystem „Space Launch System“ in den Weltraum befördert wurde. Am Montag näherte sich die Besatzung dem Mond bis auf eine Distanz von rund 6.545 Kilometern – eine Landung war im Rahmen dieser Mission nicht vorgesehen.

Rekordentfernung erreicht

Zuvor hatten die vier Astronauten einen Abstand zur Erde überwunden, der alle bisherigen Rekorde in der bemannten Raumfahrt übertrifft, wie die NASA in einem Livestream bekanntgab. Den früheren Höchstwert von 400.171 Kilometern hatte die „Apollo-13″-Mission im Jahr 1970 markiert. Um 19.02 Uhr US-Zeit erreichte die „Artemis-II“-Crew die vorgesehene maximale Entfernung von 406.771,35 Kilometern von der Erde.

Am Montagabend verfolgten die Astronauten den sogenannten „Erdaufgang“ – jenen Moment, in dem die Erde hinter dem Mondrand sichtbar wird. Im Anschluss daran trat laut NASA eine rund einstündige Sonnenfinsternis ein, während der sich „Orion“-Rumpfkapsel, Mond und Sonne in einer Linie befanden. Bereits am Samstag hatte die NASA ein Foto veröffentlicht, das die Erde aus der Perspektive der Raumkapsel zeigt.

Der kanadische Astronaut Hansen berichtete der Kanadischen Weltraumbehörde (CSA) am selben Tag in einem Videogespräch von „außergewöhnlichen Dingen“, die er von Bord der „Orion“ aus erlebt habe. „Als wir kurz geschlafen hatten und wieder aufwachten, war die Erde schon so weit weg.“

Im bisherigen Verlauf der fünftägigen Reise bot sich der Besatzung auch die Gelegenheit, den Mond aus einer Nähe zu betrachten, die bislang ausschließlich unbemannten Sonden vorbehalten war. Die NASA veröffentlichte unter anderem eine Aufnahme des Mare Orientale. „Diese Mission markiert das erste Mal, dass das gesamte Becken mit bloßem Auge gesehen werden kann“, erklärte die US-Raumfahrtbehörde.

Der abgebildete Krater wird auch als „Grand Canyon des Mondes“ bezeichnet. „Wir konnten zum ersten Mal die Rückseite des Mondes sehen, und es war einfach spektakulär“, sagte US-Astronautin Koch. Die jüngsten Aufnahmen der Mondrückseite vor dieser Mission stammten von einer südkoreanischen Mondsonde und waren rund drei Jahre alt.

Rückflug zur Erde

Die NASA gab Montagabend um 21.35 Uhr US-Zeit bekannt, dass die Beobachtungsphase in Mondnähe abgeschlossen sei und der Rückflug zur Erde beginne. Noch am Dienstag werde die „Orion“-Kapsel die Gravitationssphäre des Mondes verlassen. Die Heimreise wird voraussichtlich bis Ende der Woche andauern.

Auf dem Rückweg verlässt das Raumschiff zunächst den sogenannten Sphere of Influence (SOI, Einflussbereich der Mondgravitation) – jenen Bereich, den die Kapsel am Montag erreicht hatte und in dem die Mondgravitation stärker auf das Fahrzeug wirkt als die Erdanziehungskraft. Auf der Rückreise kehrt sich dieses Verhältnis um.

Die Flugbahn von „Artemis II“ beschreibt insgesamt eine Achterkurve um Erde und Mond. Von Start bis Landung wird die Crew laut NASA eine Gesamtstrecke von rund 1,1 Millionen Kilometern zurückgelegt haben. Der erste Mensch, der den Mond betrat, war Neil Armstrong am 20. Juli 1969.

Als bislang letzter Mensch verließ der 2017 verstorbene NASA-Astronaut Eugene Cernan im Dezember 1972 mit der „Apollo 17″-Mission den Erdtrabanten. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land im Rahmen der „Apollo“-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond.

Der Start der von technischen Schwierigkeiten begleiteten Mission „Artemis II“ war zuvor mehrfach verschoben worden. Die Mission ist der erste bemannte Mondflug seit 1972 und knüpft an die Erfahrungen der unbemannten Vorgängermission „Artemis I“ aus dem Jahr 2022 an. Die gesamte Reise umfasst zehn Tage; die Rückkehr der Raumkapsel zur Erde und die Wasserung im Meer sind planmäßig für Samstag vorgesehen.

Für Glover, Koch und Wiseman ist der aktuelle Einsatz bereits der zweite Raumflug, für Hansen hingegen der erste. Koch ist die erste Frau, die im Rahmen einer NASA-Mondmission mitfliegt, Glover der erste nicht weiße Astronaut in dieser Rolle und Hansen der erste Kanadier überhaupt auf einem Mondflug. Die vier Besatzungsmitglieder sind damit die ersten Menschen seit mehr als einem halben Jahrhundert, die sich auf den Weg zum Mond gemacht haben.

US-Präsident Donald Trump sprach der Crew seinen Glückwunsch aus und lud die Astronauten nach ihrer Rückkehr zu einem Empfang ins Weiße Haus in Washington ein. „Ich freue mich darauf, euch im Oval Office zu sehen“, sagte Trump in einer Liveverbindung mit der Besatzung, die er als „moderne Pioniere“ bezeichnete.

Während des Flugs um den Mond benannte die Crew einen bis dahin namenlosen Mondkrater nach der Ehefrau von Kommandant Wiseman. Der Krater – ein „heller Punkt auf dem Mond“ – solle künftig Carroll-Krater heißen, teilte der kanadische Astronaut Hansen aus der „Orion“-Kapsel mit. Mit dieser Geste solle an Wisemans Ehefrau erinnert werden, die 2020 im Alter von 46 Jahren an Krebs gestorben war.