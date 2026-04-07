Kriegsende im Fokus: Meinl-Reisinger fliegt zu Gesprächen nach Saudi-Arabien

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) reist am Dienstag zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch nach Saudi-Arabien. Wie das Außenministerium der APA mitteilte, sind Gespräche mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud, dem Generalsekretär des Golfkooperationsrats (GCC) Jassim Mohammed Al-Budaiwi sowie Wirtschaftsminister Faisal F. Alibrahim geplant.

Wiens diplomatische Rolle

Im Mittelpunkt der Reise stehen diplomatische Vermittlungsbemühungen sowie das Bestreben, Wien als Standort für Dialog und Verhandlungen zu etablieren. Die Vermittlungsbemühungen beziehen sich auf die Krise im Nahen Osten, insbesondere die Lage an der Straße von Hormuz. „Unser Ziel ist klar: Dieser Krieg muss so rasch wie möglich beendet werden“, betonte Meinl-Reisinger. Österreich wolle mit den verfügbaren diplomatischen Mitteln zur Stabilisierung der Lage beitragen und gleichzeitig eigene Interessen absichern.

„Österreich schöpft alle diplomatischen Mittel aus, um aktiv zu einer Stabilisierung der Lage beizutragen und unsere nationalen Interessen zu schützen“, so Meinl-Reisinger weiters. Vor ihrer Abreise am Montag unterstrich die Außenministerin die Notwendigkeit, jene Routen wieder passierbar zu machen, die für Energieversorgung, Handel und regionale Stabilität von zentraler Bedeutung sind.

„Wir bringen uns aktiv ein, vermitteln und positionieren Wien gezielt als Ort für Dialog, Verhandlung und konkrete Lösungen“, betonte die Außenministerin. Die Gespräche mit hochrangigen saudischen Vertretern, darunter der Außenminister des Königreichs, bilden den Kern des Programms.

Nicht erster Besuch

Für Meinl-Reisinger ist es nicht der erste Besuch in Saudi-Arabien: Ende Jänner hatte sie das Land bereits im Rahmen einer mehrtägigen Reise in die Golfregion besucht.