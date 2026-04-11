Vergesslich? Das könnte an den Wechseljahren liegen

Vergesslichkeit, Wortfindungsprobleme, Konzentrationslücken – was harmlos klingt, hat für viele Frauen einen konkreten biologischen Grund.

Haben Sie schon einmal zum Handy gegriffen und im selben Moment vergessen, weshalb? Oder ein Wort gesucht, das Ihnen partout nicht einfallen wollte, obwohl es Ihnen buchstäblich auf der Zunge lag? Solche kleinen Aussetzer werden gerne auf Erschöpfung oder Alltagsstress zurückgeführt – doch für viele Frauen steckt weit mehr dahinter. Sie können ein erstes Anzeichen dafür sein, dass der Körper in einen neuen Lebensabschnitt eintritt: die Menopause.

Gehirn im Wandel

Was viele nicht wissen: Die hormonellen Umstellungen, die mit den Wechseljahren einhergehen, betreffen nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn. Wenn der Östrogenspiegel sinkt, gerät ein fein abgestimmtes System aus dem Gleichgewicht – mit spürbaren Folgen für Konzentration, Wortfindung und Gedächtnisleistung. Dieses hormonelle Ungleichgewicht kann eine Vielzahl von Organen und Körperfunktionen beeinträchtigen und sich im Alltag auf ganz unterschiedliche Weise bemerkbar machen.

Dass die Menopause ein tiefgreifender Einschnitt im Leben einer Frau ist, der weit über Hitzewallungen und Schlafprobleme hinausgeht, rückt zunehmend in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Die kognitive Dimension der Wechseljahre – also jene Veränderungen, die das Denken und Erinnern betreffen – wurde lange Zeit kaum thematisiert. Dabei berichten viele betroffene Frauen, dass genau diese Symptome ihren Alltag besonders belasten.

Individuelle Verläufe

Medizinerinnen und Mediziner betonen, dass es sich dabei um einen natürlichen biologischen Prozess handelt, der individuell sehr unterschiedlich verlaufen kann. Etwa 60 Prozent der Frauen berichten über kognitive Symptome wie Vergesslichkeit oder Konzentrationsprobleme während der Menopause. Manche Frauen nehmen die Veränderungen kaum wahr, andere hingegen erleben sie als deutliche Einschränkung.

Entscheidend ist, die eigenen Symptome ernst zu nehmen – und sie nicht reflexartig auf Stress oder mangelnden Schlaf zu schieben.