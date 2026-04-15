Produktrückruf bei Tedi: Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen

Ein beliebter Kinderrucksack von Tedi enthält einen Stoff, der besonders für kleine Körper gefährlich werden kann.

Der Einzelhändler Tedi hat einen Produktrückruf für einen Kinderrucksack eingeleitet, nachdem Untersuchungen eine bedenkliche Konzentration einer gesundheitsschädlichen Chemikalie nachgewiesen hatten. Bei dem festgestellten Stoff handelt es sich um DEHP (Diethylhexylphthalat), ein Phthalat, das in der Herstellung von Kunststoffprodukten als Weichmacher eingesetzt wird. Dem Stoff werden schädliche Wirkungen auf den menschlichen Organismus zugeschrieben – insbesondere bei Kindern, da er in den Hormonhaushalt eingreifen kann.

„Produkttests wiesen erhöhte Werte des Weichmachers DEHP nach. Dieser Stoff kann gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung des Rucksacks abgeraten“, erklärte Tedi in einer offiziellen Mitteilung.

Betroffenes Produkt

Das betroffene Produkt war zwischen dem 14. Oktober 2024 und dem 20. März 2026 in den Filialen des Unternehmens erhältlich. Folgende Produktdaten sind relevant: Produkt: Rucksack mit Inhalt, Verkäufer: Tedi, Artikelnummer: 87296002651000000800, Verkaufszeitraum: 14.10.2024–20.03.2026.

Rückgabe & Erstattung

Tedi weist darauf hin, dass eine Rückgabe des Rucksacks in sämtlichen Filialen unkompliziert möglich ist. „Sie können den Rucksack gegen Erstattung des Verkaufspreises von 8 € oder gegen einen anderen Artikel in jeder unserer Filialen umtauschen“, heißt es in der Stellungnahme des Unternehmens.

Betroffene Kundinnen und Kunden werden angehalten, den Rückruf ernst zu nehmen und das Produkt zeitnah zurückzubringen, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.

Weiterführende Auskünfte erteilt Tedi auf Anfrage sowie direkt in den Filialen.