Bombendrohung in Zagreb: Drei Shopping-Center evakuiert

Freitagvormittag in Zagreb: Drei Einkaufszentren werden gleichzeitig geräumt – die Polizei ist im Einsatz.

Am Freitagvormittag sind in Zagreb drei große Einkaufszentren evakuiert worden. Die Zagreber Polizei bestätigte, dass entsprechende Maßnahmen im Gange seien. Zum Zeitpunkt der Evakuierung hielten sich dort nur wenige Menschen auf – überwiegend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Drei Zentren betroffen

Wie das Portal Net.hr berichtet, war unter anderem das Arena Centar betroffen. Neben dem Arena Centar wurden auch die Avenue Mall sowie das City Centar One East geräumt.

Das Arena Centar wandte sich über Facebook an die Öffentlichkeit: „Aufgrund einer Meldung über eine mögliche Bedrohung wurde das Arena Centar vorsorglich evakuiert, damit die zuständigen Behörden alle erforderlichen Überprüfungen durchführen können.“

„Die Sicherheit unserer Besucherinnen, Besucher und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns absolute Priorität – in solchen Situationen handeln wir rasch und verantwortungsvoll. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für alle, die sich zu diesem Zeitpunkt im Zentrum befunden haben, und danken für das Verständnis und die Kooperation.“

„Über den weiteren Verlauf, einschließlich der Wiedereröffnung, werden wir rechtzeitig über unsere offiziellen Kanäle informieren.“