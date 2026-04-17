Prinz Andrews Ex taucht verschleiert in Alpen-Hotel auf

Sarah Ferguson taucht nach langer Abwesenheit wieder auf – fernab von London, unerkannt und bewusst im Verborgenen.

Nach monatelanger Abwesenheit aus dem öffentlichen Leben ist Sarah Ferguson (66) wieder aufgetaucht – allerdings nicht in London, sondern in den Alpen. Wie die britische „Sun“ berichtet, zeigen Fotos die Ex-Frau von Prince Andrew vor einem Luxushotel. Statt elegantem Auftreten präsentierte sie sich im Alltagslook: dunkelblaue Jacke, lockere Hose, Umhängetasche – die roten Haare unter einer weißen Mütze verborgen.

Einem Insider zufolge bietet der Ort genau das, was Ferguson derzeit braucht: Stille, Abgeschiedenheit und Distanz zum medialen Trubel. Wo genau sie gesichtet wurde, ist nicht bekannt. Österreich ist ihr jedoch kein fremdes Terrain – bereits vor zwei Jahren hielt sie sich im idyllischen Altaussee in der Steiermark auf, wo sie eine Luxusklinik aufsuchte.

In den Wochen zuvor hatten Spekulationen über ihren Verbleib die Runde gemacht: von ausgedehnten Reisen bis hin zu Besuchen bei ihrer Freundin Priscilla Presley. Ein Großteil dieser Berichte wurde jedoch dementiert.

Andrews Schatten

Der Rückzug aus der Öffentlichkeit kam nicht von ungefähr. Ihr Ex-Mann Andrew geriet zuletzt massiv unter Druck – mit einer kurzzeitigen Festnahme und Ermittlungen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein rückte er erneut in den Fokus der Schlagzeilen.

Die vergangenen Monate hatten es für Ferguson in sich. Im Zuge der Enthüllungen rund um Andrew verlor sie nicht nur an öffentlichem Rückhalt, sondern auch ihr Zuhause in der Royal Lodge – ein tiefer Einschnitt, wie Personen aus ihrem Umfeld berichten. Im Januar 2026 verließ Ferguson die Royal Lodge nach den Enthüllungen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein.

Finanzielle Engpässe

Dazu kommen anhaltende Berichte über finanzielle Engpässe. In der Vergangenheit machten Meldungen die Runde, wonach sie sogar bei Jeffrey Epstein um Geld vorstellig geworden sein soll.