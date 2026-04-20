Bauarbeiten bis Mai: Einschränkungen im Öffi- und Autoverkehr

Zwischen Marathon und Eurovision wird in Wien gebaut – und das mitten im laufenden Betrieb.

Ab heute und bis zum 1. Mai müssen sich Fahrgäste der Wiener Linien sowie der Badner Bahn auf Beeinträchtigungen im Bereich Wien-Margaretengürtel und Wien-Matzleinsdorfer Platz einstellen. Auch für Autofahrerinnen und Autofahrer sind vorübergehende Änderungen im Straßenverkehr vorgesehen.

Hintergrund der Maßnahmen ist die vollständige Erneuerung eines Tunnelträgers. Die Bauarbeiten beginnen im Anschluss an den Vienna City Marathon (19. April 2026) und sollen noch vor dem Eurovision Song Contest abgeschlossen werden.

Geänderte Linienführung

Von den Einschränkungen betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 18 und 62 sowie die Badner Bahn. Die Linie 1 verkehrt während dieser Zeit zwischen Wien-Prater Hauptallee und Wien-Oper/Karlsplatz. Die Linie 18 ist zwischen Wien-Schlachthausgasse und Wien-Hauptbahnhof unterwegs und wird von dort weiter zum Wien-Quellenplatz geführt.

Die Linie 62 übernimmt teilweise die Strecke der Linie 1 und bedient die Route zwischen Wien-Lainz, Wien-Matzleinsdorfer Platz und Wien-Stefan-Fadinger-Platz. Die Badner Bahn pendelt in diesem Zeitraum zwischen Baden und Wien-Aßmayergasse, mit Halt am Wien-Schedifkaplatz sowie am Bahnhof Wien-Meidling.

Für den motorisierten Individualverkehr gilt: Wer von der Triester Straße oder der Gudrunstraße kommt, kann bis zum Ende der Bauarbeiten nicht nach rechts auf den Margaretengürtel abbiegen. Der Durchgangsverkehr auf dem Margaretengürtel selbst bleibt davon unberührt. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad sind laut Wiener Linien keine Einschränkungen zu erwarten.

Empfohlene Alternativen

Als Alternativen empfehlen die Wiener Linien die U-Bahn-Linien U1, U4 und U6, die Straßenbahnlinie 6 und die Buslinien 13A sowie 59A, darüber hinaus die S-Bahn auf der Verbindung zwischen Wien-Matzleinsdorfer Platz und Wien-Hauptbahnhof.

Fahrgästen wird außerdem geraten, für ihre Wege mehr Zeit einzuplanen.