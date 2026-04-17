Vienna City Marathon sorgt für umfangreiche Straßensperren

Wien steht still – zumindest auf dem Asphalt. Rekordviele Läufer, gesperrte Straßen und 400.000 Fans machen die Stadt zum Ausnahmezustand.

49.000 Starterinnen und Starter – der Vienna City Marathon erlebt in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord. Allein für die klassische Marathondistanz am Sonntag, 19. April 2026, haben sich 13.000 Läuferinnen und Läufer eingeschrieben. Die Startplätze für Marathon, Halbmarathon und Staffellauf waren bereits seit mehr als einem halben Jahr vergriffen. Entlang der Strecke durch Wien werden bis zu 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Weiträumige Sperrungen

Wer an diesem Wochenende mit dem Auto durch Wien unterwegs sein muss, braucht vor allem eines: Zeit. Weiträumige Straßensperrungen und Umleitungen prägen das Stadtbild rund um den Lauftag. Die ersten Einschränkungen greifen bereits am Freitagabend: Ab 20 Uhr ist der Ring zwischen Stadiongasse und Schottengasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Im Laufe des Samstags folgen weitere Abschnitte, und am Sonntag sind schließlich auch zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien von den Maßnahmen betroffen.

Die Wiener Linien raten dazu, auf die U-Bahn umzusteigen. Die Linien U1, U2, U3 und U4 sind im Einsatz und fahren in dichter Taktfolge. Gerade am Sonntag empfiehlt sich die Anreise unter der Erde – für Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Fans gleichermaßen. Wer eine Startnummer trägt, kann diese als Fahrschein bei den Wiener Linien nutzen.

Autobahnen betroffen

Für Autofahrerinnen und Autofahrer gilt: Die städtischen Autobahnen und Schnellstraßen bleiben grundsätzlich befahrbar, einzelne Abfahrten sind jedoch gesperrt. Betroffen sind die Ausfahrt von der Südost-Tangente (A23) in Richtung Zentrum und Schüttelstraße sowie die Zufahrt von der Ostautobahn (A4) Richtung Innenstadt – jeweils von rund 8 bis 15.45 Uhr.