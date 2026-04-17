Friedhofs-Killerin (14) war zurechnungsfähig – Mordprozess möglich

Ein Gutachten entscheidet über das Schicksal einer 14-Jährigen – und ebnet den Weg für einen der ungewöhnlichsten Prozesse Österreichs.

Eine 14-Jährige, die Ende Februar auf dem Friedhof Baumgarten in Wien-Penzing eine Besucherin mit einem Messer getötet hat, wird sich in absehbarer Zeit vor Gericht verantworten müssen. Eine beauftragte Kinder- und Jugendpsychiaterin hat der Verdächtigen Zurechnungsfähigkeit bescheinigt – damit steht einem Mordprozess nichts mehr im Weg.

Noch vor dem Verfahren wurde das Mädchen, Tochter einer aus dem Irak stammenden Familie – der Vater, ein Taxiunternehmer, ist vor einigen Jahren verstorben – aus der Justizanstalt Wien-Josefstadt in das forensisch-therapeutische Zentrum Asten überstellt. Schon vor den Ereignissen auf dem Friedhof Baumgarten war die 14-Jährige von ihrer Mutter in eine sozialpsychiatrische Wohngemeinschaft gegeben worden. Das Mädchen benötigt nach Einschätzung der Gutachter aufgrund einer „emotional instabilen Persönlichkeit“, die dem Krankheitsbild Borderline am nächsten kommt, eine voraussichtlich langjährige Behandlung und Betreuung.

Faszination Serienmörder

Mit einem Messer, das im Onlinehandel für rund zehn Euro erhältlich ist, stach die Verdächtige wiederholt auf ihr Opfer ein. Die psychiatrische Begutachtung kam dennoch zu dem Schluss, dass die Schuldabbrecherin in ausreichendem Maß in der Lage war zu erkennen, was erlaubt ist und was nicht. In Österreich sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig.

Damit steht nun ein Mordprozess gegen das Mädchen bevor, das der Emo- und Gruftieszene angehört und sich zunächst als sogenannte Ritzerin mit Messern selbst Verletzungen zugefügt hatte – bis sich ihre negativen Gefühle, täglich durch TikTok verstärkt und radikalisiert, zunehmend gegen andere richteten. Zuletzt hielt sie sich, sobald sie aus der betreuten Wohngemeinschaft flüchtete, ausschließlich auf Friedhöfen auf und beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Serienmörder. Besondere Faszination übte auf sie Alyssa Bustamante aus, die 2009 im Alter von 15 Jahren durch den Mord an ihrer neunjährigen Nachbarin weltweit für Aufsehen gesorgt hatte.

Das Motiv der Amerikanerin soll die 14-Jährige im Verhör nahezu wortgleich übernommen haben: Sie habe wissen wollen, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten. Über Kopfhörer hörte das Mädchen mit den kurzen schwarzen, ins Gesicht fallenden Haaren, einem Hundehalsband und einem großen Kruzifix um den Hals bevorzugt Black und Death Metal – darunter Tsjuder mit dem Titel „Kill for Satan“ – und konsumierte Kokain, Ecstasy, Ketamin sowie Benzodiazepine. Zurechnungsfähigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass neben der Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum zugleich auch eine Strafe zu verhängen ist.

Wagners Gegenposition

Astrid Wagner übernimmt die Verteidigung der 14-Jährigen, die auf dem Friedhof Baumgarten in Wien-Penzing eine 64-jährige Akademikerin niedergestochen hat. Die bekannte Strafverteidigerin beharrt jedoch darauf, dass ihre Mandantin zur Tatzeit vollständig unzurechnungsfähig gewesen sei und daher ohne Mordprozess allein zum Zweck der Behandlung untergebracht werden müsse.