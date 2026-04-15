Marathon legt Wien lahm: Öffis und Straßen massiv betroffen

Wien verwandelt sich in eine Laufstadt – und der Stadtverkehr spürt es auf Dutzenden Straßen gleichzeitig.

Rund um den Vienna City Marathon sind in Wien an diesem Wochenende erhebliche Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Erste Einschränkungen im Innenstadtbereich treten bereits ab Samstagmittag in Kraft, während am Sonntag großflächige Sperren und spürbare Verzögerungen den Stadtverkehr prägen werden. Zu den am stärksten betroffenen Routen zählen die Wagramer Straße, die Reichsbrücke, die Lassallestraße, der Praterstern, die Praterstraße, die Ringstraße, die Linke Wienzeile, die Mariahilfer Straße, die Schüttelstraße, die 2-er-Linie sowie zentrale Verbindungen entlang des Donaukanals.

Bereits ab Freitag, 17. April 2026, 20:00 Uhr, ist die Ringstraße zwischen Stadiongasse und Schottengasse im Bereich des Burgtheaters für den Verkehr gesperrt – diese Maßnahme gilt bis Sonntag, 19. April 2026, 20:00 Uhr. Am Sonntag starten die ersten Verkehrseinschränkungen schon um 04:15 Uhr, betroffen sind dabei unter anderem die Wagramer Straße sowie die Autobahnabfahrten Kagran und Donau City der A22. Die letzten Sperren werden ab 10:00 Uhr im Bereich Vordere Zollamtsstraße und Radetzkystraße wirksam.

Erste Freigaben sind ab 10:45 Uhr in der Arbeiterstrandbadstraße, der Lassallestraße und in Teilen des Pratersterns geplant, die Ringstraße wird als letzter Abschnitt wieder für den Verkehr geöffnet.

Samstag-Bewerbe

Schon am Samstag, 18. April 2026, finden fünf Laufbewerbe statt: der Coca-Cola Inclusion Run, der Prinzessinnen- und Prinzenlauf, The Daily Mile 800, The Daily Mile 1600 sowie der Vienna 5K. Die verkehrlichen Maßnahmen setzen gegen 12:00 Uhr mit der Sperre der Ringstraße ab der Operngasse ein. Gegen 17:45 Uhr werden zusätzlich Schottenring, Franz-Josefs-Kai und die Ringstraße ab dem Julius-Raab-Platz gesperrt. Die Aufhebung aller Maßnahmen ist für rund 19:30 Uhr vorgesehen.

Der Vienna City Marathon, der Staffelmarathon und der Halbmarathon fallen auf Sonntag, 19. April 2026, mit einem gemeinsamen Start um 09:00 Uhr auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt. Die Strecken verlaufen unter anderem über Reichsbrücke, Lassallestraße, Praterstern, Hauptallee, Schüttelstraße, Untere Donaustraße, Aspernbrücke, Ringstraße, Operngasse, Linke Wienzeile, Schloßallee, Mariahilfer Straße, Museumsplatz, Museumstraße, Auerspergstraße, Landesgerichtsstraße, Universitätsstraße, Maria-Theresien-Straße und Rossauer Lände, bevor die Läuferinnen und Läufer über den Prater zurück in den Zielbereich am Universitätsring geführt werden.

Die Sperren rund um den Startbereich sowie bei den A22-Abfahrten Kagran und Donau City beginnen bereits um 04:15 Uhr. Ab 05:45 Uhr folgen unter anderem die Reichsbrücke und die Ringstraße im Abschnitt zwischen Operngasse und Stadiongasse. Um 07:00 Uhr kommen Lassallestraße, Praterstern, Praterstraße und Aspernbrücke hinzu, im weiteren Verlauf auch Linke Wienzeile, Mariahilfer Straße, Maria-Theresien-Straße, Franz-Josefs-Kai, Roßauer Lände, Obere und Untere Donaustraße, Schüttelstraße, Stadionallee sowie die Stadionbrücke. Darüber hinaus sind die Südosttangente A23 und die stadteinwärts führende A4-Abfahrt im Bereich des Knotens Prater betroffen. Laut ARBÖ sind insgesamt mehr als 40 Straßen und Verkehrsverbindungen von Sperren erfasst.

Betroffene Bezirke

Durch die Laufstrecke und die damit einhergehenden Absperrungen sind Wien-Neubau, Wien-Josefstadt und Wien-Alsergrund nur schwer erreichbar. Auch Wien-Mariahilf sowie Teile von Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus können zwischen 09:00 Uhr und etwa 12:00 Uhr nur über Schleusen und mit erheblichen Einschränkungen angefahren oder verlassen werden. Aus Wien-Landstraße, Wien-Wieden und Wien-Margareten ist eine Zufahrt Richtung Stadtzentrum lediglich bis zum Schwarzenbergplatz, zur Lothringerstraße beziehungsweise zum Karlsplatz möglich.

Wer von Wien-Innere Stadt oder Wien-Alsergrund nach Wien-Leopoldstadt oder Wien-Brigittenau – oder umgekehrt – gelangen möchte, kann dies nur bis etwa 08:30 Uhr über Friedensbrücke, Rossauer Brücke, Augartenbrücke, Salztorbrücke, Marienbrücke und Schwedenbrücke tun. Die Ausfahrt in Richtung Südosttangente A23 ist erst ab rund 11:45 Uhr wieder möglich.

Neben Autofahrerinnen und Autofahrern sind auch Fahrgäste der Wiener Linien von den Marathonmaßnahmen betroffen. Betriebseinstellungen, Kurzführungen und Umleitungen betreffen insgesamt 16 Straßenbahnlinien und 13 Buslinien. Detaillierte Informationen sind bei den Wiener Linien unter der Rufnummer 01/7909-100 oder auf der Website wienerlinien.at/betriebsinfo#linie5vienna-city-marathon-2026 erhältlich.

Der ARBÖ rät dazu, am gesamten VCM-Wochenende auf nicht dringende Fahrten in die betroffenen Gebiete zu verzichten, ausreichend Zeitpuffer einzuplanen und wenn möglich auf die U-Bahn auszuweichen. Gästen aus den Bundesländern wird empfohlen, Park-and-ride-Anlagen am Stadtrand zu nutzen. Wer dennoch mit dem Auto unterwegs ist, sollte Ringstraße, Linke Wienzeile, Mariahilfer Straße, die 2-er-Linie, den Praterbereich sowie die Zu- und Abfahrten von A22 und A23 weiträumig umfahren.

Eine genaue Information über die aktuelle Verkehrslage vor Fahrtantritt kann dabei helfen, unnötige Wartezeiten zu vermeiden.