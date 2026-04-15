Zwei Tote bei Flugzeugabsturz: Wanderer entdecken Wrack

Ein Wrack im Wald, zwei Tote – und noch immer keine Antworten. Im Hürtgenwald sorgt ein Flugzeugabsturz für Bestürzung.

Im Hürtgenwald im nordrhein-westfälischen Kreis Düren ist ein Kleinflugzeug abgestürzt – beide Insassen kamen dabei ums Leben. Der Absturz ereignete sich gegen 16:40 Uhr. Die Absturzursache ist noch nicht geklärt, die zuständigen Behörden haben ihre Untersuchungen aufgenommen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Wrack im Wald

Das verunglückte Flugzeug war zuvor vom Flugplatz Aachen-Merzbrück gestartet, wie Bürgermeister Stephan Cranen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Entdeckt wurde das Wrack von Wanderern, die das Flugzeug mitten im Waldgebiet unweit der Wehebachtalsperre auffanden.

Laut einer Stellungnahme der Polizei sind die Hintergründe des Unglücks weiterhin ungeklärt, die Ermittlungen laufen. Angaben zur Identität der beiden Todesopfer – darunter Alter, Geschlecht und Herkunft – machten die Behörden nicht.

Ermittlungen aufgenommen

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sicherten das Absturzgelände noch am Abend ab.

Parallel dazu nahm die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ihre Arbeit an der Unfallstelle auf.