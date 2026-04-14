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Unglück

86-jährige Touristin stürzt in Donau – tot

86-jährige Touristin stürzt in Donau – tot
Symbolbild FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Ausflug endet in einer Tragödie: Auf einem Wiener Steg verliert eine Seniorin den Halt – mit tödlichem Ausgang.

Eine 86-jährige Frau ist am Montag bei dem Versuch, ein Schiff zu besteigen, tödlich verunglückt. Polizeisprecher Philipp Haßlinger sowie Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, bestätigten entsprechende Medienberichte. Kurz vor dem Ablegen des Schiffes verlor die Pensionistin auf dem Steg den Halt und stürzte ins Wasser.

Die Schiffsbesatzung schlug um 13.40 Uhr Alarm und holte die Frau aus dem Wasser. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch die Crew, die Polizei als First Responder sowie die eingetroffenen Rettungskräfte konnte die Frau nicht gerettet werden – sie verstarb noch am Unfallort.

Ursache ungeklärt

Die Polizei nahm am Nachmittag die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. „Es kann weder ein medizinischer Notfall noch fahrlässiges Verhalten ausgeschlossen werden. Zur Feststellung der genauen Todesursache wurde die Obduktion angeregt“, hieß es seitens der Polizei. Die Frage, wie es konkret zu dem Sturz ins Wasser gekommen war, blieb vorerst ungeklärt.

KO KOSMO-Redaktion
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