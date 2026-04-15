Film „Sportsko srce“ od 17. aprila u bečkim bioskopima

Film „Sportsko srce“ reditelja Milana Karadžića stiže u bečke bioskope od 17. aprila, gde će se prikazivati na dve lokacije, u Cineplexx Millennium City i Cineplexx Wienerberg.

Za publiku u Beču, ovo je prva prilika da na velikom platnu pogleda novu domaću komediju koja tematizuje porodične odnose i sudar različitih životnih stilova.

Radnja filma prati mladu Maju, koja pokušava da spoji svog verenika Pavla, sofisticiranog Beograđanina, sa svojim ocem Macurom, harizmatičnim vlasnikom zemunske pečenjare. Naizgled običan porodični ručak prerasta u niz situacija koje otkrivaju generacijske razlike, predrasude i porodične tenzije.

Kroz humor i svakodnevne situacije, film obrađuje teme porodice, identiteta i prihvatanja različitosti.

Uloge tumače Milutin Mima Karadžić, Nina Nešković, Nikola Šurbanović, Andrija Kuzmanović, Nela Mihajlović, Nataša Ninković i Marko Gvero.

Film će se u Beču prikazivati u originalnoj verziji sa nemačkim ili engleskim titlovima, što omogućava da ga prati i šira publika van regiona.

Publika će moći ovaj film da pogleda i u bioskopima Nemačkoj, Švajcarskoj, Belgiji, Danskoj, Holandiji, Italiji, Luksemburgu, Malti, Norveškoj i Češkoj, dok se početak prikazivanja u Švedskoj očekuje početkom maja.