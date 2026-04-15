Krebsgefahr: Diese Instant-Nudeln solltest du nicht mehr essen

Ein beliebtes Instant-Nudelgericht landet im Rückruf – der Grund dafür hat es in sich.

Die AsRopa Food GmbH ruft die Samyang Instant Nudeln der Sorte „Carbonara Cup“ zurück, weil vom Verzehr dieser Produkte ein gesundheitliches Risiko ausgeht. Konkret betroffen sind die 80-Gramm-Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. August 2026. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in diesen Produkten überhöhte Konzentrationen an 3-MCPD- sowie Glycidyl-Fettsäureestern festgestellt – chemische Verbindungen, die bei der Fettverarbeitung entstehen und denen ein potenziell krebserregendes Wirkungspotenzial zugeschrieben wird.



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Krebserregende Verbindungen

Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) erklärt, dass diese Verbindungen typischerweise bei der industriellen Verarbeitung pflanzlicher Fette und Öle entstehen. Wenn diese Rohstoffe bei hohen Temperaturen behandelt werden, um unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe zu entfernen, bilden sich als Nebenprodukt MCPD- und Glycidyl-Fettsäureester. Die Behörde stuft 3-MCPD als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ ein.



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Zu Glycidyl-Fettsäureestern hält die AGES fest: „Im Körper werden Glycidyl-Fettsäureester aufgespalten und Glycidol wird freigesetzt. Diese Substanz gilt als krebserregend und erbgutschädigend.“

Rückgabe möglich

Wer die betroffenen Becher bereits erworben hat, sollte diese nicht konsumieren.

Eine Rückgabe ist in den jeweiligen Verkaufsstellen möglich, der Kaufpreis wird dort vollständig erstattet.