Demo: Gürtel wird zur Fahrradstraße – Autofahrer müssen umfahren

Am 1. Mai rollt der Protest auf zwei Rädern: Der Wiener Gürtel wird zur Bühne für eine Forderung, die Anrainer und Aktivisten schon lange eint.

Zum Auftakt des 1. Mai verwandelt sich der Wiener Gürtel für einige Stunden in eine Fahrradstraße: Beim 5. Gürtel Bike Ride machen Aktivistinnen und Aktivisten Druck für eine gerechtere Verteilung des Straßenraums und eine Temporeduktion auf 30 km/h entlang des Gürtels. Hinter der Veranstaltung stehen Radeln For Future und Parents For Future, unterstützt von der Initiative GÜRTEL LIEBE.

Das erklärte Ziel: weniger Autoverkehr, mehr Raum für Rad- und Fußgängerverkehr. Auch für Autofahrerinnen und Autofahrer hat die Demo Konsequenzen – sie werden am Freitag umgeleitet. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Votivpark in Wien-Alsergrund, die Abfahrt erfolgt um 17.30 Uhr.

Die Route führt über die Landesgerichtsstraße und die Neustiftgasse auf den Gürtel, von dort bis zur Gürtelbrücke, zurück bis zur Schönbrunner Straße, erneut bis zur Burggasse und schließlich auf den Ring. Die Polizei sichert den Fahrtbetrieb ab.

Radschnellweg gefordert

Im Mittelpunkt der Forderungen steht der Ausbau zu einem durchgehenden Radschnellweg entlang des Gürtels. Initiatorin Judith Brocza begründet das Anliegen mit den bestehenden Mängeln der Infrastruktur: „Derzeit ist der Radweg am Gürtel nicht durchgängig und dort, wo es einen gibt, muss man mehrmals die Seite wechseln. Menschen, die aktiv klimafreundlich unterwegs sein wollen, sollten dabei durch eine gute Infrastruktur unterstützt werden.“

Die Initiativen sehen in einem solchen Ausbau eine Maßnahme mit mehrfachem Nutzen: Stauabbau, Entlastung der U6 sowie mehr Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger durch klar getrennte Verkehrsflächen.

Anrainer unter Druck

Auch aus der Anrainerschaft kommen konkrete Forderungen – allen voran eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h. Anrainer Clemens Schneider verweist dabei auf vorliegende Verkehrsstudien: „Aus Verkehrsstudien ist bekannt, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit in Wien bei 25 km/h liegt. Eine Temporeduktion auf 30 km/h am Gürtel bedeutet primär, dass das punktuelle Rasen bekämpft wird, gleichmäßiger gefahren werden muss und nicht unbedingt insgesamt langsamer.“

Die erhofften Effekte reichen von Lärmreduktion über bessere Luftqualität bis zu spürbaren Verbesserungen im Wohnumfeld. „Für uns wäre das eine enorme Steigerung an Lebensqualität“, so Schneider.

Schneider ordnet die aktuelle Situation auch historisch ein und übt dabei scharfe Kritik an der Wiener Stadtpolitik: „Die Stadtpolitik hat es jahrzehntelang verabsäumt, das wunderbare Potenzial des Gürtels zu gestalten und hat ihn stattdessen zu einer Verkehrshölle verkommen lassen.“