Bub (15) berührt Hochspannungsleitung – Ärzte kämpfen um sein Leben

Ein Kind, Hochspannung, ein Wettlauf gegen die Zeit – ein Bub aus Dubrovnik kämpft nach einem schweren Stromschlag um sein Leben.

Ein Bub aus Dubrovnik, der auf eine Trafostation kletterte und einen schweren Stromschlag erlitten hat, wird per Hubschrauber nach Split in die dortige Kinderklinik geflogen. Zoran Barčot, Leiter der Notaufnahme, schilderte, wie die Behandlung weitergehen soll. „Die Kollegen in Dubrovnik haben alles Notwendige veranlasst, und wir werden das fortführen. Wir hoffen, dass der Hubschrauber morgen früh eintrifft und wir sofort mit der Behandlung beginnen können – sowohl intensivmedizinisch als auch chirurgisch“, erklärte er.

Schwere Verletzungen

Die Verletzungen sind schwerwiegend. Barčot erläuterte, was ein Stromschlag mit dem menschlichen Körper anrichtet. „Verbrennungen zählen bei Kindern zu den schwersten Verletzungen überhaupt – ein schwer verbranntes Kind ist einer der anspruchsvollsten chirurgischen Patienten, die es gibt.“

Der Junge kam mit einer Hochspannungsleitung in Berührung. Solche Leitungen stehen üblicherweise unter etwa 11.000 Volt, mitunter aber auch unter 35.000 – manche sogar unter bis zu 400.000 Volt. „Man kann sich vorstellen, welche Energie und welche Temperaturen dabei in den Körper eindringen und dort alles zerstören: Die Muskeln werden buchstäblich gekocht, Blutgefäße, Haut und Nerven werden vernichtet. Die Schäden sind so massiv, dass manche Patienten in der Frühphase an Herzversagen sterben“, sagte Barčot.

Kampf ums Leben

Trotz allem zeigt sich der Mediziner zuversichtlich: Man werde mit „aller Kraft und allem Wissen“ für den Jungen kämpfen. Sollte sich sein Zustand stabilisieren, ist ein weiterer Hubschraubertransport zur Weiterbehandlung nach Zagreb geplant.