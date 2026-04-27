Freundschaft zerbrochen: Kopfschuss mit Gaspistole – Freispruch

Ein Schuss an der Schläfe, ein Freispruch – und eine Freundschaft, die mit 200 Euro begann und vor Gericht endete.

Es war eine Freundschaft, die über Geld zerbrach. Am 15. März 2026 kam es in Wien-Liesing zu jenem Vorfall, der den 20-Jährigen schließlich vor Gericht brachte. Zuvor hatten sich die beiden noch gut gekannt – bis der 17-Jährige 200 Euro lieh, angeblich für neue Kleidung, wie der Ältere vor dem Schöffensenat schilderte.

Als er das Geld zurückforderte, soll der Jüngere ein großes Messer gezogen haben. „Ich habe eine Angst entwickelt, überhaupt rauszugehen“, erklärte der 20-Jährige dem Gericht. Aus diesem Grund habe er sich bei einem Bekannten eine Gaspistole beschafft und Stahlkugeln mit vier Millimetern Durchmesser dazu besorgt.

Schüsse auf der Flucht

Mit dieser geladenen Waffe erschien er schließlich auf dem Maurer Hauptplatz – dorthin hatte ihn der 17-Jährige per Sprachnachricht bestellt. Vor Ort war auch dessen Bruder anwesend. Laut Aussage des Angeklagten sei er erneut mit einem Messer bedroht worden.

Daraufhin habe er zweimal in die Luft geschossen und sei geflüchtet. Die beiden Brüder hätten ihn jedoch verfolgt. Als ihm die Puste ausging und er nach eigenen Angaben bereits schwarze Sterne vor den Augen sah, gab er zwei weitere Schüsse ab. Einer davon traf den 17-Jährigen an der linken Schläfe. „Die Verletzung war ihrem Grade nach nicht schwer, aber das Projektil musste im AKH operativ entfernt werden“, erläuterte der Staatsanwalt den Schöffen.

Unmittelbar danach flüchtete der 20-Jährige zu einer nahegelegenen Bushaltestelle und stieg in den nächsten Bus ein. „Ich hab‘ dem Fahrer gesagt, er soll die Türen schließen und losfahren“, gab der Angeklagte zu Protokoll. Der Busfahrer bestätigte diesen Ablauf als Zeuge vor Gericht.

Freispruch & Verurteilung

In Wien stand der 20-Jährige vor einem Schöffensenat, weil er dem 17-Jährigen mit einer Gaspistole in den Kopf geschossen hatte. Das Gericht sprach ihn vom Vorwurf der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung frei – die Handlung wurde als Notwehr gewertet. „Es war eine klassische Notwehrsituation“, hatte Verteidiger Johannes Maximilian Fouchs bereits zu Beginn der Verhandlung erklärt. Der Schöffensenat schloss sich dieser Einschätzung an. Da der Staatsanwalt vorerst keine Erklärung abgab, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Vollständig ohne Konsequenzen blieb der Abend für den 20-Jährigen dennoch nicht. Wegen eines anderen Vorfalls – er hatte einem Mädchen ein weißes Pulver als Kokain verkauft und dafür 120 Euro kassiert, tatsächlich handelte es sich um Snus – wurde er wegen Betrugs zu einer bedingten Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Auch diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.