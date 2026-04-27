Mordlust und Netz-Hass: Experte warnt vor neuer Gewalt-Generation

Zwei Gewalttaten in wenigen Tagen erschüttern die Steiermark – ein Experte erklärt, was dahintersteckt.

Nach zwei schweren Gewalttaten innerhalb weniger Tage in der Steiermark rückt erneut die Frage nach den Ursachen solcher Verbrechen in den Vordergrund. Vergangenen Mittwoch tötete ein 17-Jähriger in St. Peter am Ottersbach einen Mann und nannte als Motiv Mordlust. In der Nacht auf Samstag erschoss ein Mann in Heimschuh seine Ehefrau und nahm sich danach selbst das Leben.

Rollenbilder und Netz

Christian Scambor von der Männerberatung Steiermark, der sich seit drei Jahrzehnten mit dem Thema Gewalt auseinandersetzt, sieht in Trennungssituationen häufig einen zentralen Auslöser für eskalierendes Verhalten. „Diese Fälle sind natürlich das Krasseste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Zum Glück zeigt eine Studie, dass die Mordfälle generell zurückgehen“, so der Psychologe.

Trennungen in Verbindung mit Eifersucht könnten jedoch immer wieder den Boden für Gewalt bereiten. Scambor warnt außerdem vor gewaltverherrlichenden und frauenfeindlichen Inhalten im Netz. Er sieht dringenden Handlungsbedarf im Kampf gegen einen sogenannten nihilistischen Extremismus, der Gewalt als Selbstzweck propagiert.

„Wir dürfen unsere Kinder und Jugendlichen im Netz nicht allein lassen“, so Scambor. Als weiteres Problem benennt der Experte das Spannungsfeld zwischen überlieferten patriarchalen Rollenvorstellungen und zeitgemäßen, auf Fürsorge ausgerichteten Männlichkeitsbildern. „Es herrscht eine gewisse Rollenverwirrung, die bei jungen Männern für Unsicherheit sorgt“, erklärt Scambor.

Beratung und Hilfe

Um Männern in Krisenmomenten Unterstützung zu bieten, stehen in der Steiermark zahlreiche Beratungsstellen zur Verfügung. Der Männernotruf ist rund um die Uhr erreichbar. Die Männerberatung ist neben dem Standort Graz auch über elf Außenstellen sowie online zugänglich.

Frauenhelpline: 0800 222555

Steirische Frauenhäuser: 0800 202017

Polizei: 133

Gewaltschutzzentrum Steiermark: 0316 77 41 99

Telefonseelsorge: 142 (ohne Vorwahl)

Rat auf Draht: 147 (ohne Vorwahl)

„Reden wir!“ – Steirisches Hilfetelefon: 0800 20 44 22

PsyNot: 0800 44 99 33

Schuldnerberatung: 0316 37 25 07

Männernotruf: 0800 246 247

Männerinfo-Krisenhotline: 0800 400 777