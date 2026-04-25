Frau wollte die Scheidung: Mann tötet zweifache Mutter und sich selbst

Eine Nacht, zwei Tote, zwei Kinder ohne Eltern – in der Steiermark endet ein Ehestreit auf tragische Weise.

In der Steiermark hat ein 36-jähriger Mann seine 35-jährige Ehefrau erschossen und sich anschließend selbst das Leben genommen. Die Tragödie ereignete sich in der Nacht auf Samstag im gemeinsamen Einfamilienhaus in Unterfahrenbach bei Heimschuh im Bezirk Leibnitz. Die beiden gemeinsamen Söhne des Paares hielten sich zur Tatzeit nicht im Haus auf – sie verbrachten die Nacht bei Verwandten.

Tragischer Fund

Polizeisprecher Fritz Grundnig erklärte: „Ein Verwandter des Ehepaares hat sich in der Früh – nachdem er das Paar telefonisch nicht erreichen konnte – hierher begeben und hat die beiden Personen tot vorgefunden. Wir gehen davon aus, dass der 36-jährige Ehemann seine 35-jährige Gattin mit der Langwaffe erschossen hat und danach sich selbst gerichtet hat.“ Die Waffe soll sich legal im Besitz des Mannes befunden haben. Zeugen, die die Tat unmittelbar beobachtet oder gehört hätten, wurden bislang nicht gefunden.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge dürfte dem Verbrechen ein Streit zwischen den Eheleuten vorausgegangen sein. Befragungen im Umfeld des Paares ergaben Hinweise darauf, dass die Frau ihrem Mann mitgeteilt haben soll, die Scheidung einreichen zu wollen. Ob der Mann die Tat im Voraus geplant hatte, ist laut Polizei derzeit noch nicht geklärt. Ein Abschiedsbrief wurde nicht aufgefunden.

Ermittlungen laufen

Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut, während die Ermittlungen zu dem Vorfall weiterhin andauern.