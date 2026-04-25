KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Femizid

Frau wollte die Scheidung: Mann tötet zweifache Mutter und sich selbst

Frau wollte die Scheidung: Mann tötet zweifache Mutter und sich selbst
Symbolbild FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Eine Nacht, zwei Tote, zwei Kinder ohne Eltern – in der Steiermark endet ein Ehestreit auf tragische Weise.

In der Steiermark hat ein 36-jähriger Mann seine 35-jährige Ehefrau erschossen und sich anschließend selbst das Leben genommen. Die Tragödie ereignete sich in der Nacht auf Samstag im gemeinsamen Einfamilienhaus in Unterfahrenbach bei Heimschuh im Bezirk Leibnitz. Die beiden gemeinsamen Söhne des Paares hielten sich zur Tatzeit nicht im Haus auf – sie verbrachten die Nacht bei Verwandten.

Tragischer Fund

Polizeisprecher Fritz Grundnig erklärte: „Ein Verwandter des Ehepaares hat sich in der Früh – nachdem er das Paar telefonisch nicht erreichen konnte – hierher begeben und hat die beiden Personen tot vorgefunden. Wir gehen davon aus, dass der 36-jährige Ehemann seine 35-jährige Gattin mit der Langwaffe erschossen hat und danach sich selbst gerichtet hat.“ Die Waffe soll sich legal im Besitz des Mannes befunden haben. Zeugen, die die Tat unmittelbar beobachtet oder gehört hätten, wurden bislang nicht gefunden.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge dürfte dem Verbrechen ein Streit zwischen den Eheleuten vorausgegangen sein. Befragungen im Umfeld des Paares ergaben Hinweise darauf, dass die Frau ihrem Mann mitgeteilt haben soll, die Scheidung einreichen zu wollen. Ob der Mann die Tat im Voraus geplant hatte, ist laut Polizei derzeit noch nicht geklärt. Ein Abschiedsbrief wurde nicht aufgefunden.

Ermittlungen laufen

Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut, während die Ermittlungen zu dem Vorfall weiterhin andauern.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Brutale Attacke
Schwester beleidigt: 14-Jähriger in Schule bewusstlos getreten
| Femizid
Frau wollte die Scheidung: Mann tötet zweifache Mutter und sich selbst
| Prozess
550.000 Euro Umsatz, null Steuern: Gebäudereiniger vor Gericht
| Infrastrukturprojekt
Österreich finanziert Öffi-Sanierung in Sarajevo
| Rückführungsquote
EU-Migrationskommissar Brunner: „Härteste Abschiebeoffensive seit zehn Jahren“
MEHR AKTUELLE NEWS