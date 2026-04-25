Leiter wird zur Falle – Handwerkerin (24) stirbt nach Balkonsturz

Ein Donnerstagabend in Graz endet mit einer Tragödie: Eine junge Frau stürzt in die Tiefe – und kämpft vergeblich um ihr Leben.

In Graz-Gries ist es am frühen Donnerstagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine 24-jährige Frau stürzte von einer Leiter aus dem zweiten Stockwerk in die Tiefe und erlag später ihren Verletzungen.

Tödlicher Sturz

Laut Polizei war die junge Grazerin auf einem Balkon im zweiten Obergeschoß mit handwerklichen Arbeiten beschäftigt, als sie von der Leiter fiel. Zeugen, die den Sturz beobachteten, alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Die Schwerverletzte wurde noch am Unfallort versorgt und anschließend in das LKH Graz eingeliefert, wo sie trotz medizinischer Behandlung verstarb.

Wie es genau zu dem Sturz kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.