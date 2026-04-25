Waldbrand im Lesachtal: Feuerwehren seit zwei Tagen im Dauereinsatz (VIDEOS)

Flammen, Rauch und ein Wettlauf gegen die Zeit: Im Kärntner Lesachtal kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen ein Feuer, das kein Ende kennt.

Seit zwei Tagen hält ein massiver Waldbrand das Lesachtal in Kärnten in Atem: Rund 70 Hektar Wald stehen in Flammen. Im Einsatz sind 40 Feuerwehren sowie das Bundesheer. Die Löscharbeiten dauern auch am Samstag unvermindert an.

Wann die Lage unter Kontrolle gebracht werden kann, bleibt offen. Die Landesalarm- und Warnzentrale LAWZ rechnet damit, dass sich der Einsatz mindestens bis in die kommende Woche erstrecken wird.

Extreme Brandgefahr

Rund 200 Feuerwehrleute, sechs Hubschrauber-Teams und zahlreiche weitere Einsatzkräfte bekämpfen das Feuer im Lesachtal. Der Brand war im Bereich Promeggen, östlich von Maria Luggau nahe der Ortschaft Xaveriberg, aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Begünstigt durch Wind und anhaltende Trockenheit breiteten sich die Flammen rasch auf ein weitläufiges Gebiet aus.

Das Bundesheer steht im Assistenzeinsatz. Das Land Kärnten hielt über den Bezirkskrisenstab, das Landesfeuerwehrkommando und den Katastrophenschutz engen Kontakt zu den Einsatzkräften vor Ort. Die Strategie der Einsatzleitung besteht vorerst darin, das Feuer mithilfe von sechs Helikoptern des Bundesheers und der Polizei unter Kontrolle zu halten.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Wasserversorgung in dem außerordentlich steilen Gelände erhebliche logistische Probleme bereitet. Um die Löschwasserversorgung zu gewährleisten, wurde eine vier Kilometer lange Wasserleitung den Berg hinauf verlegt. Zusätzlich stellt die massive Rauchentwicklung der bergwärts vorrückenden Flammen eine zunehmende Gefahr dar.

Die Hubschrauber waren bis in die Abendstunden im Einsatz. Über Nacht sicherten Bodenkräfte das Gebiet, um insbesondere die in Brandnähe gelegenen Gebäude zu schützen. In den frühen Morgenstunden des Samstags wurden die Löscharbeiten mit voller Intensität fortgesetzt.

Laut LAWZ wurden zudem Geräte, darunter größere Löschbehälter, aus anderen Bundesländern angefordert. Am Samstag wird ein weiterer Hubschrauber in den Einsatz gebracht.

Straßensperren im Lesachtal

Unterdessen warnen auch weitere Kärntner Feuerwehren eindringlich vor der derzeit extremen Waldbrandgefahr im gesamten Bundesland. Die über Wochen ausgebliebenen Niederschläge haben die Lage in weiten Teilen des Landes verschärft.

Die B 111 wurde bereits am Freitag für den Verkehr gesperrt, da die Gefährdung für Fahrzeuge zu hoch ist. Wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor bekanntgab, bleibt die Sperre auch am Samstag aufrecht.

Eine Zufahrt ins Lesachtal ist weiterhin möglich – über Kärnten bis St. Lorenzen sowie über Osttirol bis Maria Luggau.