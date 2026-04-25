LKW-Ladungen verschwunden: Transportfirma fällt auf Fake-Spediteure rein

Ware weg, Täter unbekannt – ein Tiroler Frächter sitzt nach einem dreisten Betrug auf einem hohen Schaden.

Betrügern ist es mit einer ausgeklügelten Methode gelungen, zwei Lkw-Ladungen im Wert eines hohen fünfstelligen Eurobetrags zu entwenden. Die Unbekannten gaben sich als seriöse Transportunternehmer aus und brachten einen tatsächlich bestehenden Frächter aus Tirol dazu, ihnen einen Auftrag zu übertragen. Die versprochene Leistung blieb jedoch aus – stattdessen verschwanden zwei Lkw spurlos.

Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Täter gezielt Kontakt zu dem Unternehmen aus dem Bezirk Innsbruck-Land auf und täuschten vor, reguläre Transportaufträge abwickeln zu wollen. „In weiterer Folge übergab das Unternehmen einen Auftrag über zwei Lkw-Ladungen Rohstoffe im Gesamtwert eines hohen fünfstelligen Eurobetrages“, berichten die Ermittler.

Ware verschwunden

Die Ware wurde zwar beim Absender in Italien ordnungsgemäß übernommen, am vereinbarten Zielort in Deutschland traf sie jedoch niemals ein. „Die Ware wurde in Italien abgeholt, jedoch nie in Deutschland angeliefert“, so die Polizei in einer Aussendung.

Für das Tiroler Transportunternehmen, das den Auftrag ursprünglich weitergereicht hatte, könnte der Vorfall nun erhebliche finanzielle Folgen haben. „Laut Angaben des Filialleiters wird der entstandene Schaden nun der Transportfirma angelastet“, heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen sind bereits aufgenommen worden.