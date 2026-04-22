Fußfessel durchtrennt! Geflohener Häftling gefasst

Fußfessel durchtrennt, Grenze überquert – doch die Flucht eines Verurteilten endete Hunderte Kilometer entfernt.

Ein 21-Jähriger, der sich im vergangenen Sommer seiner noch laufenden Haftstrafe entzogen hatte, ist nun wieder hinter Gittern. Der Mann war 2024 wegen Betrugsdelikten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 38 Monaten verurteilt worden. Im Sommer 2025 wurde ihm der gelockerte Vollzug gewährt, verbunden mit dem Tragen einer elektronischen Fußfessel.

Flucht nach Hamburg

Mitte September 2025 durchtrennte er die Fußfessel, verließ Österreich und entzog sich damit der Justiz. Zu diesem Zeitpunkt hätte er noch 13 Monate seiner Strafe absitzen müssen. Das Landesgericht Linz reagierte umgehend mit der Ausstellung eines europäischen Haftbefehls.

Zielfahnder des Landeskriminalamts Oberösterreich nahmen daraufhin gemeinsam mit deutschen Ermittlern die Suche auf und machten den Flüchtigen schließlich in Hamburg ausfindig. Am Montag wurde er dort festgenommen.

Seither befindet er sich in Auslieferungshaft.