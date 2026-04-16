Eskalation im Hundepark: Wiener beißt eigenen Hund bei Polizeieinsatz

Ein Wiener Hundepark, ein aufgebrachter Mann und ein Einsatz, der selbst erfahrene Beamte sprachlos zurückließ.

In der Hundezone des Theresienbadparks in Wien-Meidling hat ein Hundebesitzer am Vormittag einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann war durch lautes Schreien und wildes Gestikulieren der Polizeidiensthundeeinheit aufgefallen. Anschließend ließ er sein Tier zurück, überwand den Zaun der Anlage und floh vor den Beamten.

Mehrfache Aufforderungen zur Ausweiskontrolle, Abmahnungen und beruhigende Ansprachen blieben ohne Wirkung – der Mann reagierte stattdessen mit Beschimpfungen und Drohgebärden. Als die Polizisten versuchten, ihn zurück zur Hundezone zu geleiten, schlug er einem Beamten gegen die Hand, befreite sich und sprang diesmal mit seinem Hund im Arm über den Zaun, um in Richtung Theresienbad zu flüchten. Erst nachdem Verstärkung angefordert worden war und sich eine größere Menschenmenge angesammelt hatte, blieb er schließlich in der Theresienbadgasse stehen.

Biss in den Hund

Im Zuge der anschließenden Amtshandlung biss der Mann seinem eigenen Hund plötzlich in den Nacken. Zu diesem Zeitpunkt lag er bereits am Boden und klammerte sich an den Vierbeiner, nachdem mehrere Einsatzkräfte ihn zuvor fixiert hatten. Laut Polizei zeigte der Hund nach dem Biss deutliches Schmerz- und Angstverhalten, wie eine Polizeisprecherin schilderte: „konnte sich jedoch nicht aus der Situation befreien.“

Der Österreicher ließ dennoch nicht von seinem Staffordshire Terrier ab, sodass die Beamten sein Gebiss schließlich mit Körperkraft lösen mussten. Da er sich dabei mit Schlägen und Tritten heftig wehrte, sahen sich die Polizisten gezwungen, ihm Hand- und Fußfesseln anzulegen.

Festnahme & Anzeigen

Gegen 10.40 Uhr wurde der Mann festgenommen. Ein hinzugezogener Amtsarzt stellte eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Der vier bis fünf Monate alte Hund wurde dem Tierquartier übergeben; er habe lediglich leichte Verletzungen erlitten, so die Polizeisprecherin.

Gegen den Festgenommenen wurden Anzeigen wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie auf Grundlage des Suchtmittelgesetzes, des Sicherheitspolizeigesetzes, des Wiener Tierhaltegesetzes, des Tiergesundheitsgesetzes und des Tierschutzgesetzes erstattet.