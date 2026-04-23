Fußgängerin im Spital: Vater und Sohn radeln nach Unfall davon

Ein kurzer Streifkontakt, doch die Folgen sind ernst – und die Verursacher verschwanden einfach.

Nach einem Fahrradunfall am Mittwochabend in der Grazer Reininghaussiedlung hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf der Domenico-Dell’Allio-Allee im Reininghausviertel: Eine 47-jährige Frau war dort zu Fuß in Richtung Jochen-Rindt-Platz unterwegs, als zwei Radfahrer – offenbar ein Vater mit seinem Sohn – von hinten aufholten.

Beim Versuch, die Frau zu überholen, streifte der Bub sie mit seinem Fahrrad. Zu Sturz kam die Frau dabei nicht. Beide Radfahrer entfernten sich jedoch vom Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen.

Zeugen gesucht

Da die Frau in der Folge über Schmerzen im Bein klagte, alarmierte sie das Österreichische Rote Kreuz. Sie wurde anschließend ins UKH Graz gebracht.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Beschreibungen der beiden Radfahrer liegen vor: Der Junge soll rund acht Jahre alt sein und einen orangefarbenen Helm getragen haben, der Vater war mit einer Strickmütze bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059-133/654-110 bei der Verkehrsinspektion zu melden.