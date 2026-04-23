Neunjährige lösten mit Lagerfeuer Waldbrand aus (FOTOS)

Ein Lagerfeuer, zwei Kinder, 1.000 Quadratmeter Flammen – im Tiroler Ötztal sorgte ein Waldbrand für einen Großeinsatz.

Ermittlungen nach dem Waldbrand im Tiroler Ötztal haben nun offenbar Klarheit über die Brandursache gebracht: Laut Polizei sollen zwei neunjährige Kinder das Feuer ausgelöst haben. Den Erhebungen zufolge hielten sich die beiden im Wald auf und entfachten dort ein Lagerfeuer – mit Gras, Ästen und einem Anzündwürfel. „Aufgrund der Trockenheit und des vorherrschenden Windes geriet das Feuer rasch außer Kontrolle und griff auf umliegende Bäume über“, heißt es seitens der Ermittler.

Großeinsatz im Ötztal

Entdeckt wurde der Brand gegen 17.15 Uhr im Ortsteil Winnebach in Längenfeld im Ötztal. Siebzig Feuerwehrleute rückten zum Einsatzort aus und bekämpften die Flammen von der Erde aus. Zusätzliche Unterstützung kam aus der Luft: Der Polizeihubschrauber „Libelle“ transportierte nach Angaben des Längenfelder Feuerwehrkommandanten Lukas Schopf rund 10.000 Liter Wasser zur Brandstelle.

„Das Wasser dafür kam aus dem Beschneiungsteich des Skiliftes“, erklärte Schopf. Insgesamt breitete sich das Feuer auf einer Fläche von etwa 1.000 Quadratmetern aus. Gegen 19.10 Uhr war der Brand unter Kontrolle und „Brand aus“ konnte gegeben werden.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Ergebnisse der Erhebungen werden nach deren Abschluss an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Neue Ausrüstung

Den reibungslosen Verlauf der Löscharbeiten führte Schopf im Gespräch mit der „Krone“ auch auf die erst kürzlich im Ötztal angeschafften Waldbrandcontainer zurück. „Darin wird Ausrüstung für die Waldbrandbekämpfung gelagert, die dadurch schnell verfügbar ist“, lobte Schopf.

Die Einsatzkräfte sowie der Polizeihubschrauber waren über mehrere Stunden im Einsatz.