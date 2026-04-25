Schwester beleidigt: 14-Jähriger in Schule bewusstlos getreten

Ein Streit unter Schülern eskaliert brutal – bis einer bewusstlos am Boden liegt. Wien-Ottakring ist erschüttert.

An einer Schule in Wien-Ottakring ist es am Freitag zu einem schweren Gewaltvorfall zwischen zwei 14-jährigen Schülern gekommen. Ein Jugendlicher wurde dabei von seinem Gleichaltrigen bewusstlos getreten. Der Tatverdächtige, der die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Bei dem Verletzten handelt es sich um einen syrischen Staatsbürger. Als Auslöser des Streits nannte die Polizei Beleidigungen, die der Verletzte gegenüber der Schwester des Tatverdächtigen geäußert haben soll.

Eskalation am Boden

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 11.00 Uhr. Was zunächst als verbaler Streit zwischen den beiden Schülern begann, steigerte sich rasch zu gegenseitigen körperlichen Angriffen. Beim Austausch von Faustschlägen traf einer der Jugendlichen den anderen im Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging.

Zeugen schilderten gegenüber der Polizei, dass der Tatverdächtige anschließend auf den am Boden liegenden Schüler eingetreten habe, bis dieser das Bewusstsein verlor. Die Berufsrettung Wien übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort.

Der verletzte Jugendliche wurde danach mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert.