Reality-TV aus dem Balkan geht viral: Würge-Attacke im TV macht fassungslos

Ein Wutausbruch, ausgeschlagene Zähne und internationale Schlagzeilen – ein Reality-Streit sorgt weit über den Balkan hinaus für Entsetzen.

Der Vorfall in der serbischen Reality-Show „Zadruga 9 Elita“ hat längst die Grenzen des Balkans überschritten – und sorgt nun auch in türkischen und spanischen Medien für Aufsehen. Im Mittelpunkt: die Teilnehmer Maja Marinkovic und Asmin Durdzic, deren körperliche Auseinandersetzung zu einem der meistdiskutierten Reality-Skandale der jüngsten Zeit avanciert ist.

Internationale Reaktionen

Was sich in der Show abspielte, ließ selbst hartgesottene Boulevardredaktionen aufhorchen. Asmin Durdzic soll Maja Marinkovic in einem Wutausbruch am Kopf gepackt haben – die Kameras hielten den Moment fest, in dem er sie in ihrem gemeinsamen Bett anging. Maja schlug ihm dabei die Zähne aus und rief um Hilfe.

Türkische Medien zeigten sich fassungslos angesichts der Bilder, die zeigten, wie „ein Mann eine Frau angreift, während sie in seinem Bett schlief“. Spanische Portale reagierten noch schärfer: „Völliges Chaos in der serbischen Reality-Show ‚Elita‘. Ein Teilnehmer würgte eine Teilnehmerin, die Security musste eingreifen“, war auf deren offiziellen Social-Media-Kanälen zu lesen.

Streit & Reaktionen

Was den Streit tatsächlich ausgelöst hat, bleibt im Dunkeln. Unmittelbar vor der Eskalation lagen die beiden noch gemeinsam unter einer Decke – die Vorgeschichte des Konflikts lässt sich daher nur aus den nachträglichen Schilderungen der Beteiligten rekonstruieren. Asmin entschuldigte sich nach dem Vorfall bei Majas Familie, behauptete jedoch, sie habe ihn zuvor geohrfeigt.

Während das Chaos noch tobte, meldete sich auch Stanija Dobrojevic zu Wort – und ließ keine Gelegenheit aus, über ihren Ex herzuziehen. „An meiner Seite war es leicht für ihn, ein Gentleman zu sein. Jetzt sehe ich, was er wirklich ist – ein Köter“, ließ sie öffentlich verlauten.

Dass ausländische Medien serbische Reality-Formate überhaupt zur Kenntnis nehmen, ist äußerst selten. Dieser Vorfall hat offenbar eine Grenze überschritten, die selbst im Genre der Trash-TV-Eskalationen als außergewöhnlich gilt.