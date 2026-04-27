Erneut Bombendrohungen: Schulen in Kroatien geräumt

Kroatien erlebt die nächste Drohungswelle – erneut sind Schulen betroffen, erneut rückt die Polizei aus.

Im Großraum Zagreb kommt es erneut zu Schulevakuierungen infolge von Bombendrohungen. Betroffen ist unter anderem das Gymnasium Lucijan Vranjanin im Westen der Stadt, das bereits geräumt wurde. Aus Leserkreisen liegen zudem Meldungen über Evakuierungen in der Križanićeva-Straße sowie der MIOC-Schule vor.

Auch einzelne Schulen in Split wurden mit Drohungen konfrontiert, darüber hinaus gingen entsprechende Mitteilungen bei mehreren Medienredaktionen ein. Die Polizeidirektion Zagreb bestätigte, über die Vorfälle informiert zu sein, und versicherte, dass die notwendigen Maßnahmen bereits eingeleitet worden seien.

Neue Drohungswelle

Kroatien wird damit erneut von einer Drohungswelle erfasst. Bereits vergangene Woche hatte eine Serie falscher Bombendrohungen landesweit für Aufruhr gesorgt und den Unterricht an zahlreichen Schulen lahmgelegt. Betroffen waren damals nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern auch Kindergärten und Einkaufszentren.

Fünf Tage in Folge trafen Drohungen bei Schulen, Gemeindeverwaltungen, der Regierung, dem Parlament, der Polizei und verschiedenen Medien ein – insgesamt wurden in diesem Zeitraum mehr als 500 Meldungen gezählt.

Nach Abschluss der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass sämtliche Drohungen der Vorwoche gegenstandslos waren.