„Weniger Gegenwehr“: 17-Jähriger wählte Pensionisten bewusst als Mordopfer aus

Ein 17-Jähriger, ein Hammer, ein Messer – und ein Motiv, das Ermittler fassungslos zurücklässt.

In der Nacht auf Donnerstag hat ein 17-Jähriger gegenüber den Ermittlern ein erschütterndes Motiv für seine Tat offenbart: Er habe aus reiner Mordlust gehandelt. Der Jugendliche war am Mittwoch in ein Wohnhaus in Sankt Peter am Ottersbach in der Steiermark eingedrungen und hatte dort ein älteres Ehepaar brutal attackiert. Der 84-jährige Mann erlag seinen Verletzungen, seine 80-jährige Frau wurde schwerst verletzt.

Den beiden Pensionisten war der Täter völlig unbekannt – dennoch hatte er das Haus ganz bewusst ausgewählt: Die äußere Erscheinung des Gebäudes ließ ihn darauf schließen, dass dort ältere Menschen leben würden. Er rechnete mit „weniger Gegenwehr“ – sein eigentliches Ziel war das Töten.

Tatablauf & Festnahme

Den Zugang zum Haus verschaffte sich der 17-Jährige, indem er mit einem Hammer ein Fenster einschlug. Im Inneren traf er auf das Ehepaar und griff beide mit einem Messer an, wobei er ihnen schwerste Verletzungen zufügte.

Unmittelbar nach der Tat rief der dringend Tatverdächtige selbst den Notruf. Noch am selben Abend wurde er in seiner Wohnung festgenommen. Das Messer blieb am Tatort zurück, das Einbruchswerkzeug hingegen nahm der Jugendliche offenbar mit und warf es auf dem Heimweg weg.

Die Suche danach dauert an, die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.

Im Rahmen seiner Einvernahme legte der Jugendliche laut Polizei ein umfassendes Geständnis ab.