Schlangen-Show in Hotel: Deutscher stirbt durch Kobra-Biss

Ein Urlaubsabend in Ägypten endet tödlich – ein Deutscher stirbt nach dem Biss einer Schlange bei einer Hotelshow in Hurghada.

Ein 57-jähriger Urlauber aus dem Unterallgäu ist während einer Schlangen-Show in einem Hotel im ägyptischen Hurghada von einer Schlange ins Bein gebissen worden und wenig später in einem Krankenhaus gestorben. Der Mann zeigte nach dem Biss ausgeprägte Vergiftungssymptome und musste reanimiert werden. Da das Opfer aus ihrem Zuständigkeitsbereich stammt, haben auch deutsche Behörden den Fall aufgegriffen: Die Polizei Kempten ermittelt und steht dabei in Kontakt mit den ägyptischen Stellen.

Kobra in der Hose

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Bayer Anfang April gemeinsam mit seiner Familie an der Vorführung teilgenommen. Dabei hatte der Schlangenbeschwörer den anwesenden Gästen zwei Tiere – bei denen es sich mutmaßlich um Kobras handelte – um den Hals gelegt. Eine der Schlangen ließ er anschließend in die Hose des Mannes gleiten, woraufhin das Tier zugebissen haben soll.

Ermittlungen offen

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, richten sich die Ermittlungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht gezielt gegen den Schlangenbeschwörer, sondern werden ergebnisoffen geführt.

Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung liegen bislang noch nicht vor.