Kilometerlanger Stau in Wien: Reisebus-Unfall legt A23 lahm

Ein Reisebus, ein Pkw und eine Tunnelwand – der Aufprall auf der A23 zog weitreichende Folgen nach sich.

Gegen 16 Uhr am Montagnachmittag kollidierten im Bereich der A23-Abfahrt zum Landstraßer Gürtel in Wien-Landstraße ein Reisebus und ein Pkw – der Bus prallte im Anschluss mit der Beifahrerseite gegen die Tunnelwand. Die Folgen für den Verkehr waren erheblich: Beide Fahrspuren im Tunnel wurden vollständig gesperrt, der Stau erstreckte sich über mehrere Kilometer zurück auf die A23.

Wer in diesem Bereich unterwegs war, sollte die betreffende Abfahrt weiträumig umfahren und deutlich mehr Fahrzeit einkalkulieren.

Verletzte und Evakuierung

An Bord des Busses befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls 17 Personen, die nach Angaben der Berufsfeuerwehr Wien durch ein Fenster ins Freie gebracht werden mussten. Ein 47-jähriger Fahrgast zog sich dabei Prellungen zu und wurde notfallmedizinisch behandelt.

Auch der 61-jährige Lenker des beteiligten Pkw wurde verletzt – beide Männer kamen mit Prellungen in ein Krankenhaus.

Die übrigen Insassen wurden von der Berufsrettung von der Unfallstelle weggebracht.