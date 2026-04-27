Aus für Billig-Pakete: Neue Zoll-Regel trifft Millionen Käufer

Schnäppchen aus Fernost hatten lange einen entscheidenden Vorteil – doch die EU setzt diesem Modell nun ein klares Ablaufdatum.

Wer regelmäßig bei Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress einkauft, profitiert nicht nur von niedrigen Preisen – sondern bislang auch davon, dass Pakete mit einem Warenwert unter 150 Euro zollfrei in die EU eingeführt werden konnten. Damit ist es bald vorbei. Die Europäische Union hat entschieden, ab Juli 2026 auf alle Importe aus Drittstaaten Zölle zu erheben – unabhängig davon, wie viel die Ware kostet.

Wie das Portal inside-digital.de berichtet, werden dabei konkret drei Euro Zusatzzoll pro Artikel fällig. Wer also ein günstiges T-Shirt bei Temu ordert, zahlt künftig drei Euro mehr – bei zwei Artikeln sind es sechs, bei drei bereits neun Euro.

Massiver Betrug

Das Ausmaß des Problems, das diese Regelung adressiert, ist beträchtlich: Täglich treffen Hunderttausende Billigpakete aus China in der EU ein. Allein in Deutschland sollen dadurch bereits mehr als 40.000 Stellen im Einzelhandel weggefallen sein. Als Begründung für die neue Abgabe verweist die EU auf massiven Betrug: Bei schätzungsweise 65 Prozent aller Sendungen aus China wird der Warenwert falsch deklariert, um Zollzahlungen zu vermeiden. Das schadet nicht nur europäischen Händlern, die unter fairen Bedingungen anbieten müssen – es handelt sich dabei auch um Steuerbetrug.

Gleiche Wettbewerbsbedingungen

Die Einnahmen aus dem neuen Zoll kommen sowohl dem EU-Haushalt als auch den einzelnen Mitgliedstaaten zugute. Erklärtes Ziel ist die Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen sowie der Schutz des lokalen Handels. Die Abwicklung der Zollformalitäten soll künftig direkt den Plattformen obliegen, die die Gebühren beim Versand einziehen.