Lkw verkeilt sich in Carport – Pkw-Fahrer eingeklemmt

In Behamberg im Bezirk Amstetten kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall: Nach einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Pkw kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Der Lkw kam schließlich in einem Carport zum Stillstand, wo er sich unter der Tragkonstruktion des Dachstuhls verkeilt hatte.

Fahrer eingeklemmt

Während der Fahrer des Lastwagens das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen konnte, war der Lenker des Pkw in seinem Wagen eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden, wie das Bezirkskommando in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab.

Aufwendige Bergung

Insgesamt drei Feuerwehren – darunter auch eine aus Oberösterreich – standen mehr als fünf Stunden im Einsatz. Neben der Befreiung des Verletzten reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn von den verstreuten Trümmerteilen. Die Bergung des Lastwagens gestaltete sich dabei besonders aufwendig: Die FF Behamberg bezeichnete den Vorgang nach Abschluss des Einsatzes als eine „Herausforderung“.