Auto brennt nach Crash völlig aus – Lenker schwer verletzt

Ein brennendes Wrack im Wald, ein Zeuge der sofort handelt – Freitagfrüh in der Steiermark wird zur Frage auf Leben und Tod.

Bei einem schweren Unfall auf einer Landesstraße in Hartl im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat ein 21-jähriger Autofahrer am Freitagfrüh lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte überhöhte Geschwindigkeit dazu geführt haben, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Das Auto erfasste dabei mehrere Begrenzungspflöcke sowie Verkehrszeichen, bevor es mit einem Baum kollidierte.

Rund 150 Meter nach dem ersten Aufprall kam der Wagen im angrenzenden Waldstück zum Stillstand und stand kurz darauf vollständig in Flammen.

Zeuge verhindert Schlimmeres

Einem Zeugen, der unmittelbar nach dem Unfall zur Stelle war, ist es zu verdanken, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte: Er griff beherzt zum Feuerlöscher und leistete gleichzeitig Erste Hilfe. Der junge Fahrer konnte das brennende Fahrzeug zwar noch aus eigener Kraft verlassen, zog sich dabei jedoch schwere Brandverletzungen zu.

Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde er mit dem Rettungshubschrauber C 17 in das LKH Graz transportiert.