40 Anzeigen gegen zwei 16-Jährige nach Polizei-Flucht mit Mopeds

Zwei Mopeds, manipulierte Motoren und eine wilde Flucht – in Birkfeld endete ein Donnerstagnachmittag für zwei Jugendliche mit massiven Konsequenzen.

Donnerstagnachmittag wurden in Birkfeld im Bezirk Weiz zwei Jugendliche auf ihren Mopeds ins Visier der Polizei genommen.

Eine zivile Polizeistreife wurde im Ortsgebiet auf zwei Mopeds aufmerksam, die durch ihr auffälliges Fahrverhalten und offensichtliche Manipulationen am Fahrzeug ins Auge stachen. Sobald die beiden Lenker die Beamten wahrnahmen, ergriffen sie die Flucht – mit erheblicher Geschwindigkeit und unter mehrfacher Missachtung der Straßenverkehrsordnung sowie aller Anhaltesignale.

Einem der Jugendlichen gelang die Flucht zunächst, ein 16-Jähriger hingegen konnte noch vor Ort gestoppt werden. Der zweite Bursche wurde im Zuge weiterer Ermittlungen ausgeforscht.

Illegale Umbauten

Bei der anschließenden Überprüfung beider Fahrzeuge stellten die Beamten unerlaubte technische Veränderungen fest. Rollentests belegten, dass die Mopeds Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h erreichten. Die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle abgenommen; darüber hinaus wurden sowohl eine technische Fahrzeugüberprüfung als auch eine Überprüfung der Verkehrszuverlässigkeit der beiden Lenker in die Wege geleitet.

In Summe wurden rund 40 Anzeigen gegen die beiden Burschen an die Bezirkshauptmannschaft Weiz weitergeleitet.