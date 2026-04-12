20-Jähriger rammt Polizeiauto nach Führerscheinabnahme

Kein Führerschein, ein Zweitschlüssel und eine rasante Flucht durch Wien-Floridsdorf – die Nacht endete mit mehreren Anzeigen.

In der Nacht auf Dienstag hat sich in Wien-Floridsdorf eine Verfolgungsjagd ereignet, die glimpflich endete – obwohl ein 20-Jähriger ohne gültigen Führerschein mit einem Pkw ein Polizeifahrzeug rammte. Der Mann war von den Beamten bereits Stunden zuvor aus dem Verkehr gezogen worden.

Gegen 22.15 Uhr fiel der Lenker auf der Adalbert-Stifter-Straße durch überhöhte Geschwindigkeit auf und wurde von einer Polizeistreife gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß. Die Beamten nahmen ihm daraufhin die Fahrzeugschlüssel ab und untersagten ihm die Weiterfahrt.

„Der Mann verhielt sich äußerst renitent. Er wurde angezeigt“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Flucht mit Zweitschlüssel

Etwa drei Stunden nach diesem ersten Einschreiten kamen Beamte erneut an der Stelle vorbei, an der das Fahrzeug abgestellt worden war. Dabei beobachteten sie, wie der afghanische Staatsbürger den Mercedes mit einem Zweitschlüssel startete und davonfuhr. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, überholten das Fahrzeug und forderten den Fahrer auf, ihnen zu folgen.

Kurz vor dem erwarteten Anhalten trat der 20-Jährige jedoch unvermittelt aufs Gas, stieß mit dem zivilen Einsatzfahrzeug zusammen und flüchtete mit massiv überhöhter Geschwindigkeit weiter. Im Ortsgebiet erreichte er dabei laut Polizei bis zu 133 km/h. „Im Zuge der weiteren Verfolgung versuchte der Lenker mehrfach das Polizeifahrzeug zu rammen“, sagte Dittrich.

Fahrzeug sichergestellt

Auf der Leopoldauer Straße verloren die Beamten schließlich den Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrzeug. Kurz darauf entdeckte eine weitere Streife den abgestellten Pkw am Kinzerplatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Gegen den 20-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet.