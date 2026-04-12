Comeback-König Tyson Fury fordert Joshua zum Duell heraus (VIDEOS)

476 Tage Pause, ein klarer Punktsieg – und schon im Ring die nächste Provokation: Tyson Fury meldet sich zurück.

Tyson Fury ist zurück. Der 37-jährige Brite feierte am Samstag im Londoner Tottenham Hotspur Stadium sein gelungenes Ring-Comeback und bezwang den russischen Schwergewichtler Arslanbek Makhmudov nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten. Zwei der drei Kampfrichter sahen den Sieger mit 120:108 vorne, der dritte mit 119:109 – ein klares Votum ohne jeden Zweifel.

Es war Furys 35. Sieg im 38. Profikampf. Die Bilanz: zwei Niederlagen, ein Remis. In der Auftaktrunde steckte der frühere Weltmeister, der 2015 die Klitschko-Ära beendet hatte, noch spürbare Treffer ein und fand zunächst keinen Zugang zum Kampf.

Klare Dominanz

Bereits ab dem zweiten Durchgang kehrte die Kontrolle zurück. Mit seiner charakteristischen Beinarbeit ließ Fury seinen Gegner immer wieder ins Leere laufen, setzte eigene Kombinationen und zwang Makhmudov in die Defensive. Der Russe traf zwar noch vereinzelt, verlor aber zusehends an Kraft und Rhythmus – und mehrfach auch seinen Mundschutz.

Einige Aufwärtshaken Furys brachten den Gegner in Bedrängnis, ein vorzeitiges Ende blieb jedoch aus. Nach der Schlussglocke sprachen die Punktzettel eine deutliche Sprache.

Nächster Schritt offen

Mit diesem Sieg hält Furys Traum vom dritten WM-Titel Einzug in die Realität. In der Szene kursieren Spekulationen über ein drittes Aufeinandertreffen mit Dreifach-Weltmeister Alexander Usyk – jenem Mann, gegen den Fury seine einzigen beiden Profipleiten kassierte. Im Mai 2024 verlor er den Vereinigungskampf um die unumstrittene Schwergewichtskrone und damit auch seinen WBC-Titel, im Dezember desselben Jahres folgte die Niederlage im Rückkampf.

Doch auch ein anderes Szenario macht die Runde: ein britisches Duell mit Ex-Champion Anthony Joshua, der den Kampf am Samstag persönlich im Stadion verfolgte. Noch im Ring wandte sich Fury direkt an seinen Landsmann: „Ich fordere dich heraus, Anthony Joshua: Kämpfe als Nächstes gegen mich. Nimmst du die Herausforderung an?“