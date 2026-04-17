Flammen-Alarm in Parndorf: Fünf Autos brennen lichterloh

Flammen, Rauch und Vollbrand: Ein Donnerstag in Parndorf, der die Feuerwehr gleich mehrfach an ihre Grenzen brachte.

In Parndorf im Bezirk Neusiedl am See rückte die Feuerwehr am Donnerstag gleich mehrfach zu Fahrzeugbränden aus. Auf dem Parkplatz einer Wohnhausanlage gerieten laut Polizei fünf Fahrzeuge in Brand, wobei das Feuer offenbar von einer angrenzenden Hecke ausging. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, an den betroffenen Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt – die Landespolizeidirektion Burgenland teilte am Freitag mit, dass die Erhebungen weiterhin andauern.

Großeinsatz in Parndorf

Gegen 20.30 Uhr schlugen am Donnerstagabend im Innenhof einer Wohnhausanlage mitten in Parndorf die Flammen hoch. Rauchsäule und Feuerschein waren für die ausrückenden Einsatzkräfte bereits während der Anfahrt weithin sichtbar. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, standen drei Pkw bereits in Vollbrand; das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf zwei weitere Fahrzeuge sowie eine Böschung übergegriffen.

Die Einsatzkräfte gingen sofort unter schwerem Atemschutz mit Schaumlöschmitteln vor und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Kurz darauf konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Freiwillige Feuerwehr Parndorf war mit 25 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz; gegen 22.15 Uhr rückten die Kräfte wieder ein.

Brand auf A4

Bereits am Donnerstagnachmittag hatte es auf der A4 Ostautobahn einen weiteren Fahrzeugbrand gegeben. Ein Pkw geriet dort aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund einer im betroffenen Bereich aktiven Baustelle als schwierig: Die Autobahn musste teilweise gesperrt und der Einsatz von der Gegenfahrbahn aus abgewickelt werden.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Auch hier blieben alle Personen unverletzt.

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.