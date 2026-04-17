Musiker D4vd unter Mordverdacht – Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Ein Mordverdacht erschüttert die Musikwelt: Ein Milliarden-Streams-Künstler sitzt in Haft – ohne Chance auf Kaution.

Sieben Monate nach dem Fund einer Kinderleiche im Kofferraum eines Fahrzeugs in Los Angeles hat die Polizei den Musiker D4vd festgenommen. Die Leiche von Celeste Rivas Hernandez wurde am 8. September 2025 in einem Abschlepphof in Los Angeles gefunden. Das 14-jährige Mädchen wurde laut Behördenangaben seit April 2024 als vermisst gemeldet. Das Los Angeles Police Department teilte gestern auf der Plattform X mit, dass der 21-Jährige unter Mordverdacht steht und ohne Möglichkeit auf Kaution in Gewahrsam gehalten wird. Der Fall soll am Montag der Staatsanwaltschaft zur Prüfung einer möglichen Anklage übergeben werden.

Zu konkreten Ermittlungsdetails oder vorliegenden Beweisen äußerte sich die Behörde nicht – wie die „New York Times“ berichtete.

Anwälte widersprechen

Berichten mehrerer Medien zufolge war das betreffende Fahrzeug auf den bürgerlichen Namen des Sängers, David Burke, zugelassen und stand über Wochen hinweg auf öffentlichem Straßenland. D4vd erlangte seine Bekanntheit maßgeblich über TikTok, seine Musik wurde inzwischen milliardenfach gestreamt. Zuletzt steuerte er im Jahr 2025 die offizielle Hymne zum Videospiel „Fortnite“ bei.

Burkes Anwälte wiesen die Vorwürfe entschieden zurück: Man werde Davids Unschuld mit aller Kraft verteidigen. Die Beweise würden darlegen, dass Burke das Mädchen nicht ermordet habe, hieß es.