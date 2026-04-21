Mai-Schock: Meteorologen warnen vor Unwetter-Chaos

Der Mai könnte es in sich haben – Meteorologen beobachten die aktuellen Wettermodelle mit wachsender Unruhe.

Führende Wettermodelle senden beunruhigende Signale: Sowohl das amerikanische Berechnungssystem CFSv2 als auch europäische Klimamodelle prognostizieren für den heurigen Mai Temperaturabweichungen von bis zu zwei Grad über dem langjährigen Mittel. Was auf den ersten Blick unspektakulär klingt, birgt laut dem deutschen Meteorologen Johannes Habermehl von Meteored erhebliche Konsequenzen. Er beobachte die aktuellen Wetterkarten für Mai „mit wachsender Unruhe“ – denn wärmere Luft ist in der Lage, deutlich mehr Wasserdampf aufzunehmen.

Pro Grad Temperaturanstieg steigt die Feuchtigkeitskapazität um rund sieben Prozent – und genau dieser zusätzliche Wasserdampf liefert den Treibstoff für schwere Gewitterereignisse.

Klassisches Unwetter-Vorzeichen

Derzeit blockiert ein stabiles Hochdruckgebiet über Nordeuropa die für diese Jahreszeit typische Westwindströmung. Unter Fachleuten gilt eine solche Wetterkonstellation als „klassisches Vorzeichen“ für bevorstehende Unwetter. Vergleichbare Lagen traten bereits in den Maimonaten der Jahre 2018, 2019, 2021 und 2023 auf – mit zum Teil verheerenden Folgen für Österreich.

Bäche verwandelten sich in reißende Gewässer, Keller standen unter Wasser, Straßen versanken in den Fluten. Ausgelöst wurden diese Ereignisse in der Regel durch eine sogenannte „Tief Mitteleuropa“-Lage – und genau diese Konstellation könnte sich in diesem Mai erneut einstellen.

Bei einer „Tief Mitteleuropa“-Lage handelt es sich um eine besondere Großwetterlage, die in Österreich regelmäßig für außergewöhnlich unbeständiges Wetter sorgt. Das Charakteristische daran: Ein Tiefdruckgebiet verharrt nahezu ortsfest über Mitteleuropa, weil es von umliegenden Hochdruckgebieten eingeschlossen wird und kaum Spielraum zur Verlagerung hat. Dadurch entstehen immer wieder neue Gewitterzellen – häufig über denselben Regionen. Die typischen Begleiterscheinungen sind Starkregen, Überflutungen und Hagelschlag.

Kritische Maiphase

Zunehmend zeigt sich der Mai gespalten: Frühsommerliche Wärme und polare Kaltluft treffen aufeinander. Genau an diesen Aufeinanderprallzonen entstehen nach Einschätzung von Wetterexperten besonders gefährliche Gewitterzellen. Diese als Superzellen bekannten Wetterphänomene sind mit Hagelschlag, Sturmböen und intensivem Starkregen verbunden.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn einer stabilen Warmwetterphase ein abrupter Kaltlufteinbruch folgt – denn je länger sich die Wärme aufgebaut hat, desto heftiger fällt der Temperatursturz aus. Selbst Nachtfrost ist in Tallagen dann nicht auszuschließen. Für Hobbygärtner bedeutet das: Frisch eingepflanzte Gewächse sollten in dieser Zeit besonders im Blick behalten werden.

Habermehl stuft vor allem die erste Maihälfte als kritische Phase ein. Wer in diesem Zeitraum Veranstaltungen im Freien plant, sollte vorsorglich eine wetterfeste Alternative einplanen. Erst gegen den 20. Mai hin dürfte sich die Lage allmählich beruhigen.

Einzelne Extremereignisse lassen sich in der Regel nicht monokausal erklären. Fest steht jedoch laut dem Weltklimarat der Vereinten Nationen: Im Zuge der Klimakrise nehmen Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Hitzewellen und Stürme sowohl an Häufigkeit als auch an Intensität zu.

Konkret bedeutet das: Niederschläge und Stürme werden stärker, Hitzewellen heißer und Dürreperioden ausgeprägter.