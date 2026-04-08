Schneeflocken fallen bis nach Wien – Spätwinter ist zurück

Sonnenschein, Frost und sogar Schneeflocken – Österreich erlebt in den kommenden Tagen einen markanten Wetterumschwung.

Die stabile Hochdrucklage über Österreich hält nach Angaben der Österreichischen Unwetterzentrale (uwz.at) noch bis Donnerstag an. Dieser präsentiert sich trotz vereinzelter Wolkenfelder überwiegend sonnig, wobei der Osten und Südosten des Landes am längsten von der Sonne profitieren. Im Westen, von Vorarlberg bis ins Innviertel, zieht die Bewölkung gegen Abend zwar dichter zusammen, Niederschlag bleibt jedoch aus.

Im Osten weht lebhafter Nordwind, in den typischen Südtälern frischt der Nordföhn auf. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 12 und 17 Grad.

Atlantische Front naht

Mit dem Freitag erreicht eine bereits geschwächte atlantische Front die Alpenrepublik und bringt zumindest vorübergehend unruhigeres Wetter mit sich. Vor allem entlang der Alpennordseite ist zeitweise mit Regen zu rechnen, die Schneefallgrenze sinkt im Waldviertel tagsüber phasenweise auf 700 bis 900 Meter ab. Im östlichen Flachland dominieren hingegen trockene Abschnitte, und auch im Süden beschränken sich die Niederschläge auf einzelne Schauer.

Dort setzt sich am Nachmittag mit wieder auflebendem Nordföhn erneut trockenes Wetter durch. Die Sonne zeigt sich insgesamt nur selten, am ehesten im Süden und zu Beginn noch ganz im Osten. Die Temperaturen kühlen merklich ab und erreichen maximal 6 bis 13 Grad, in den Nächten ist stellenweise mit leichtem Frost zu rechnen.

Die Experten von „Kachelmannwetter.com“ weisen auf ihrem X-Profil auf eine Besonderheit hin: „Am Freitag schaut der Spätwinter im Nordosten/Osten vorbei! Dabei ist morgens/vormittags bis 300 m Schneeregen oder nasser Schneefall möglich. Es könnten auch im Wienerwald Schneeflocken bis 300 Meter fallen.“

Wochenende erholt sich

Der Samstag startet im Westen und Nordosten bereits freundlich und sonnig, während im zentralen Bergland sowie im Süden zunächst noch dichtere Restwolken hängen. Die Bewölkung lichtet sich im Tagesverlauf nur allmählich, auch im Nordosten ziehen vereinzelt Wolken durch. Gegen Nachmittag nimmt im Bereich des Grazer Berglandes die Neigung zu einzelnen Schauern leicht zu.

Nach einem frischen, stellenweise frostigen Morgen klettern die Temperaturen auf 12 bis 17 Grad.