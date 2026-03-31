Plötzlicher Wintereinbruch: Hier gilt jetzt höchste Warnstufe!

Schnee, Sturm und Warnstufe Rot – ausgerechnet vor Ostern zeigt der Winter in Österreich nochmals seine Zähne.

In den kommenden Tagen kehrt winterliches Wetter nach Österreich zurück. Kalte Luftmassen aus nordwestlicher Richtung bringen vor allem dem westlichen Bergland ergiebigen Neuschnee und wechselhaftes Wetter. Die Österreichische Unwetterzentrale (uwz.at) hat darauf reagiert und für mehrere Bundesländer erhöhte Warnstufen herausgegeben.

Am stärksten betroffen sind derzeit Vorarlberg und Tirol, wo die Warnstufe Rot in Kraft ist. Für Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark gilt stellenweise Warnstufe Orange aufgrund intensiver Schneefälle.

Wochenverlauf im Überblick

Am Dienstag setzt sich die Zufuhr höhenkalter Luft fort und bringt den Nordalpen wiederholt Schneefall. Im Osten des Landes ist zeitweise mit Niederschlag zu rechnen, während der Süden weitgehend trocken bleibt. Die Schneefallgrenze liegt im Tagesverlauf zwischen 500 und 700 Metern.

Mit Höchstwerten zwischen 4 und 11 Grad bleibt es für die Jahreszeit ungewöhnlich kühl, begleitet von teils kräftigem Nordwestwind. Auch der Mittwoch präsentiert sich an der Alpennordseite spätwinterlich und grau. Bei einer Schneefallgrenze von 500 bis 700 Metern ist immer wieder mit Schneefall zu rechnen, der erst gegen Abend allmählich nachlässt.

In den tieferen Lagen bleibt es bei aufgelockerter Bewölkung überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 13 Grad, wobei das Weinviertel die mildesten Werte verzeichnet.

Wetterberuhigung zu Ostern

Der Donnerstag bringt eine schrittweise Wetterberuhigung. Von Vorarlberg bis Osttirol zeigt sich die Sonne, während im Norden und Osten ein Wechsel aus Sonne und Wolken bestimmend bleibt. In den östlichen Nordalpen können sich dichtere Wolken halten und lokal für etwas Regen sorgen.

Die Schneefallgrenze steigt auf rund 1.000 Meter, und in weiten Teilen des Landes bleibt es niederschlagsfrei. Zum Karfreitag beruhigt sich die Wetterlage spürbar. Restwolken entlang der Voralpen verziehen sich schnell und machen Platz für die Sonne.

Besonders im östlichen Flachland zeigt sich der Tag von seiner freundlichen Seite. Der lebhafte West- bis Nordwestwind im Donauraum lässt gegen Abend nach.

Die Temperaturen steigen pünktlich zum Start ins Osterwochenende auf angenehmere 8 bis 16 Grad.