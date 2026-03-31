A4-Unfall: Auto hängt auf Leitschiene – Katze spurlos verschwunden

Unfall auf der A4, ein demoliertes Auto in der Leitplanke – und eine Katze, die spurlos verschwindet.

Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Parndorf am Montag zu einem Einsatz auf der A4 zwischen Parndorf und Neusiedl am See in Richtung Grenzübergang gerufen. Die Anfahrt zum Unfallort erwies sich als problematisch: Der tatsächliche Einsatzort lag nicht am gemeldeten Autobahnkilometer, sondern rund fünf Kilometer weiter in Fahrtrichtung Grenze. Einsatzleiter Stefan Helmut Bunyai traf schließlich auf einen massiv beschädigten PKW, der auf der Leitplanke im Straßengraben festhing.

Verletzte Lenkerin

Die Fahrzeuglenkerin schien zunächst unverletzt, klagte jedoch im Laufe des Einsatzes über zunehmende Leistenschmerzen, woraufhin der Rettungsdienst nachgefordert wurde. Während die unter Schock stehende Frau betreut wurde, band die Feuerwehr ausgetretene Betriebsmittel ab und reinigte die Fahrbahn.

Vermisste Katze

Im Anschluss wurde das verunfallte Fahrzeug mithilfe eines Krans geborgen. Die Katze der Lenkerin, die nach dem Unfall abgängig war, blieb trotz einer eingehenden Suche im umliegenden Gelände verschwunden.

Nachdem der PKW an einem gesicherten Ort abgestellt worden war, rückten die Einsatzkräfte ab. Insgesamt waren 12 Mitglieder mit Kommandofahrzeug, Rüstlöschfahrzeug und Kran im Einsatz. Um 16:45 Uhr waren sämtliche Nachbereitungsarbeiten abgeschlossen.