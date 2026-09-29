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Aufregung

Hai im Stadtkanal lockt 600.000 Schaulustige an

Hai im Stadtkanal lockt 600.000 Schaulustige an
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Hai im Stadtkanal, Hunderttausende Schaulustige und eine Küstenwache am Limit – Busan erlebt gerade sein ganz eigenes Spektakel.

Ort des Geschehens

Ein Bronzehai hält die südkoreanische Hafenstadt Busan seit Wochen in Atem – und sorgt trotz aller Bemühungen der Behörden weiterhin für Aufsehen.

Erstmals am 18. September wurde das Tier in einem künstlichen Kanal unweit des Nordhafens von Busan gesichtet. Seinen Spitznamen „Bukang-i“ verdankt der Hai dem koreanischen Namen dieses Hafens. Fachleute gehen davon aus, dass der Bronzehai bei der Jagd nach Beute in den Kanal geriet.

Erfolglose Rettungsversuche

Mehrere Einsätze der Küstenwache verliefen bislang ohne Erfolg. Der erste Rettungsversuch am 29. September 2026 scheiterte; fünf Boote setzten Wasserstrahlen ein, konnten den Hai aber nicht aus dem Kanal treiben, woraufhin die Behörden den Einsatz nach rund fünf Stunden abbrachen und einen weiteren Versuch mit einem eigens angefertigten Netz planten.

Öffentlicher Ansturm

Unterdessen hat „Bukang-i“ die Öffentlichkeit vollständig in seinen Bann gezogen. Mehr als 600.000 Menschen haben sich bereits am Kanal eingefunden, um den ungewöhnlichen Gast aus nächster Nähe zu beobachten. Dass der Hai seit seiner Entdeckung nicht beim Fressen gesehen wurde, gibt Experten und Behörden Anlass zur Sorge.

Weitere Rettungsmaßnahmen sind in Planung, mit dem Ziel, das Tier unbeschadet in sein natürliches Habitat zurückzubringen.

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KO KOSMO-Redaktion
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