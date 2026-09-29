Dieser österreichische Sender überträgt heute Spanien gegen Kroatien live

Weltmeister Spanien empfängt Kroatien in Sevilla – und mit Lamine Yamal und Luka Modrić stehen zwei Generationen des Weltfußballs im Mittelpunkt.

Am Dienstagabend empfängt Spanien Kroatien im Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla. Für den frisch gekürten Weltmeister ist es das erste Heimspiel seit dem Gewinn der WM 2026. Die Nations-League-Partie beginnt um 20.45 Uhr.

Beide mit Rückenwind

Beide Mannschaften gehen mit einem Sieg im Rücken in das Duell. Spanien setzte sich zum Auftakt der Nations League in Wembley mit 3:2 gegen England durch und will nun vor eigenem Publikum nachlegen. Lamine Yamal gehörte dabei zu den Torschützen und zählt weiterhin zu den größten Stars der spanischen Mannschaft.

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Auch Kroatien startete erfolgreich in die Nations League. Beim Comeback von Slaven Bilić als Nationaltrainer gewann die Mannschaft mit 2:1 in Tschechien. Luka Modrić brachte Kroatien dabei in Führung und erzielte in seinem 203. Länderspiel seinen bereits 30. Treffer für die Nationalmannschaft.

Kostenlos im TV

Österreichische Fußballfans können das Duell im Free-TV verfolgen. PULS 4 überträgt Spanien gegen Kroatien ab 20.15 Uhr live, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Parallel ist die Partie auch über JOYN zu sehen.