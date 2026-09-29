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Nations-League-Hit

Dieser österreichische Sender überträgt heute Spanien gegen Kroatien live

Dieser österreichische Sender überträgt heute Spanien gegen Kroatien live
(FOTO: EPA / EDUARDO LIMA)
2 Min. Lesezeit |

Weltmeister Spanien empfängt Kroatien in Sevilla – und mit Lamine Yamal und Luka Modrić stehen zwei Generationen des Weltfußballs im Mittelpunkt.

Am Dienstagabend empfängt Spanien Kroatien im Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla. Für den frisch gekürten Weltmeister ist es das erste Heimspiel seit dem Gewinn der WM 2026. Die Nations-League-Partie beginnt um 20.45 Uhr.

Beide mit Rückenwind

Beide Mannschaften gehen mit einem Sieg im Rücken in das Duell. Spanien setzte sich zum Auftakt der Nations League in Wembley mit 3:2 gegen England durch und will nun vor eigenem Publikum nachlegen. Lamine Yamal gehörte dabei zu den Torschützen und zählt weiterhin zu den größten Stars der spanischen Mannschaft.

Auch Kroatien startete erfolgreich in die Nations League. Beim Comeback von Slaven Bilić als Nationaltrainer gewann die Mannschaft mit 2:1 in Tschechien. Luka Modrić brachte Kroatien dabei in Führung und erzielte in seinem 203. Länderspiel seinen bereits 30. Treffer für die Nationalmannschaft.

Kostenlos im TV

Österreichische Fußballfans können das Duell im Free-TV verfolgen. PULS 4 überträgt Spanien gegen Kroatien ab 20.15 Uhr live, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Parallel ist die Partie auch über JOYN zu sehen.

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KO KOSMO-Redaktion
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